Artesanos acercan sus creaciones desde los Valles hasta el Museo Folklórico

Entre las 10 y la 22, unos 25 expositores de diversos rubros -textil, cerámica, cestería, joyería, cuero, madera y luthería- confluirán en una feria en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) con la presencia de creadoras y creadores provenientes de los Valles Calchaquíes, de Simoca y de distintas localidades del interior.
Organizado por el Ente Cultural de Tucumán, a través de Tucumán Artesanía, el Patio de Artesanos tendrá entrada gratuita, ya que la iniciativa busca dar mayor visibilidad y poner en valor el trabajo original de toda la provincia y acercar al público a las materialidades, técnicas y estéticas que caracterizan a esa producción.
“El formato está pensado para favorecer un encuentro directo con quienes realizan cada pieza: objetos utilitarios y decorativos, indumentaria, accesorios y producciones únicas elaboradas con materias primas nobles de la provincia, como lana, arcilla local y fibras del piedemonte y la yunga. Cada artesanía reúne un saber transmitido por generaciones, el tiempo dedicado al oficio y la mano de quien la crea. Habrá variedad de precios y una amplia oferta para quienes buscan obsequios accesibles, duraderos y con identidad tucumana”, se remarca.
En la sede central del Ente (San Martín 251), se realizarán otras dos actividades. En el Punto Digital, desde las 17 y con acceso libre, el grupo tucumano Audio Retro realizará una feria de vinilos para recorrer, escuchar y compartir formatos clásicos en el modo de escuchar música. En el espacio se realizará exposición, venta y canje de discos y otros soportes, con la participación de Dj’s en vivo y equipos vintage.
Espacio Incaa
En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor a las 20 se proyectará el documental “Jasmín”, de Gisela Gorbalán, sobre la historia de una joven peruana que llega desde Lima a Buenos Aires huyendo de malos tratos familiares y que encuentra en el feminismo un refugio.