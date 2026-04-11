Secciones
CulturaArte y cultura

Artesanos acercan sus creaciones desde los Valles hasta el Museo Folklórico

Una feria de productos textiles, de cerámica, joyería y cuero para tomar contacto con lo natural.

PARA USAR Y MOSTRAR. En el Patio de Artesanos habrá objetos únicos. PARA USAR Y MOSTRAR. En el Patio de Artesanos habrá objetos únicos.
Hace 5 Hs

Entre las 10 y la 22, unos 25 expositores de diversos rubros -textil, cerámica, cestería, joyería, cuero, madera y luthería- confluirán en una feria en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) con la presencia de creadoras y creadores provenientes de los Valles Calchaquíes, de Simoca y de distintas localidades del interior.

Organizado por el Ente Cultural de Tucumán, a través de Tucumán Artesanía, el Patio de Artesanos tendrá entrada gratuita, ya que la iniciativa busca dar mayor visibilidad y poner en valor el trabajo original de toda la provincia y acercar al público a las materialidades, técnicas y estéticas que caracterizan a esa producción.

“El formato está pensado para favorecer un encuentro directo con quienes realizan cada pieza: objetos utilitarios y decorativos, indumentaria, accesorios y producciones únicas elaboradas con materias primas nobles de la provincia, como lana, arcilla local y fibras del piedemonte y la yunga. Cada artesanía reúne un saber transmitido por generaciones, el tiempo dedicado al oficio y la mano de quien la crea. Habrá variedad de precios y una amplia oferta para quienes buscan obsequios accesibles, duraderos y con identidad tucumana”, se remarca.

Inauguran el escenario “Mercedes Sosa” en el Museo Folklórico Provincial

Inauguran el escenario “Mercedes Sosa” en el Museo Folklórico Provincial

En la sede central del Ente (San Martín 251), se realizarán otras dos actividades. En el Punto Digital, desde las 17 y con acceso libre, el grupo tucumano Audio Retro realizará una feria de vinilos para recorrer, escuchar y compartir formatos clásicos en el modo de escuchar música. En el espacio se realizará exposición, venta y canje de discos y otros soportes, con la participación de Dj’s en vivo y equipos vintage.

Espacio Incaa

En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor a las 20 se proyectará el documental “Jasmín”, de Gisela Gorbalán, sobre la historia de una joven peruana que llega desde Lima a Buenos Aires huyendo de malos tratos familiares y que encuentra en el feminismo un refugio.

Temas TucumánEnte CulturalValles Calchaquíes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estas son las mejores herramientas de IA para investigar más rápido en 2026
1

Estas son las mejores herramientas de IA para investigar más rápido en 2026

Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual
2

Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual

Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza
3

Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender
4

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán
5

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
6

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

Chikungunya en Tucumán: los casos suben un 60% y refuerzan controles casa por casa

Chikungunya en Tucumán: los casos suben un 60% y refuerzan controles casa por casa

El alumno tirador de Santa Fe tendría vínculos con una red digital violenta

El alumno tirador de Santa Fe tendría vínculos con una red digital violenta

Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios