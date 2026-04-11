Artesanos acercan sus creaciones desde los Valles hasta el Museo Folklórico

“El formato está pensado para favorecer un encuentro directo con quienes realizan cada pieza: objetos utilitarios y decorativos, indumentaria, accesorios y producciones únicas elaboradas con materias primas nobles de la provincia, como lana, arcilla local y fibras del piedemonte y la yunga. Cada artesanía reúne un saber transmitido por generaciones, el tiempo dedicado al oficio y la mano de quien la crea. Habrá variedad de precios y una amplia oferta para quienes buscan obsequios accesibles, duraderos y con identidad tucumana”, se remarca.