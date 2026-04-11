Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 11 de abril de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas El PaísNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsApp Tamaño texto Comentarios Lo más popular Estas son las mejores herramientas de IA para investigar más rápido en 2026 Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender “Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones