Estudiantes ya palpita el quinto partido contra Salta Basket

Resumen para apurados
- Estudiantes venció 84-71 a Salta Basket de local por la Liga Argentina, forzando un quinto y definitivo juego este domingo en Salta para definir el pase de ronda.
- El equipo de Espósito basó el triunfo en una sólida defensa y la gran actuación de Federico Pedano. El apoyo de su público fue vital para superar la presión y estirar la serie.
- La definición se traslada a Salta, donde el local cargará con la presión. Estudiantes buscará dar el batacazo apoyado en su crecimiento colectivo y mentalidad competitiva.
Estudiantes hizo su parte: ganó 84-71, estiró la serie ante Salta Basket y se aseguró un quinto partido decisivo en la Liga Argentina. En un contexto cargado de tensión, con la obligación de responder, el equipo de Fabricio Espósito encontró en la defensa su mejor versión. Y dentro de ese plan, hubo un nombre propio que se destacó por encima del resto: Federico Pedano, quien buscará ser nuevamente figura el domingo, cuando se dispute el partido decisivo de la llave.
El escolta, de 26 años, volvió a ser determinante en un partido que exigía carácter y lucidez. Su aporte no se limitó al goleo, sino que se extendió a las pequeñas acciones que terminan definiendo este tipo de encuentros: recuperaciones en momentos clave, intensidad en la marca y lectura para sostener el ritmo del equipo cuando el juego lo pedía.
“Sabemos que Salta es un gran equipo, juegan bien, se pasan la pelota y defienden fuerte. Esta noche pudimos imponer nuestra defensa y esa fue la clave”, explicó Pedano tras el encuentro. La frase no es menor: limitar al rival fue el objetivo central y Estudiantes logró ejecutarlo con precisión.
El respaldo del público también tuvo su peso. Con un estadio lleno, el equipo encontró un impulso extra en los momentos de mayor incertidumbre. “El apoyo fue incondicional. Se siente en los momentos difíciles y creo que fue clave para estirar la serie”, valoró el escolta, que ya es una voz autorizada dentro del plantel.
Ahora, el escenario cambia. La serie se trasladará a Salta y todo se definirá en un solo juego. En ese contexto, la presión parece inclinarse hacia el lado del local, aunque Pedano prefiere enfocarse en lo propio.
“Va a ser un partido muy friccionado. Quizás ellos tengan un poco más de presión por ser locales. Nosotros no tenemos nada que perder, vamos a ir por todo”, anticipó.
Consolidado como una pieza estable dentro del equipo, su crecimiento en el club ha sido sostenido. Aporta experiencia, intensidad y una mentalidad competitiva que se vuelve clave en instancias decisivas.
La serie está abierta y el margen es mínimo. Estudiantes ya dio el primer paso al sostenerse en la eliminatoria. Ahora, con Pedano como uno de sus pilares, irá en busca del golpe final.