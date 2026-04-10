Estudiantes ya palpita el quinto partido contra Salta Basket

Estudiantes hizo su parte: ganó 84-71, estiró la serie ante Salta Basket y se aseguró un quinto partido decisivo en la Liga Argentina. En un contexto cargado de tensión, con la obligación de responder, el equipo de Fabricio Espósito encontró en la defensa su mejor versión. Y dentro de ese plan, hubo un nombre propio que se destacó por encima del resto: Federico Pedano, quien buscará ser nuevamente figura el domingo, cuando se dispute el partido decisivo de la llave.