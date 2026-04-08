Estudiantes, sin margen: debe ganar para seguir con vida en la serie

Resumen para apurados
- Estudiantes de Tucumán recibe este jueves a las 22:00 a Salta Basket en el estadio Coco Ascarate, obligado a ganar el cuarto juego para no quedar eliminado de la Liga Argentina.
- Tras caer 90-78 en el tercer duelo, la serie quedó 2-1 a favor de Salta. El equipo tucumano busca corregir la defensa perimetral y la eficacia ofensiva para forzar un quinto partido.
- Un triunfo llevará la definición a un último duelo en Salta; una derrota significará el fin de la temporada para la Cebra, que se destacó como protagonista de la categoría.
Estudiantes afrontará este jueves desde las 22, en el estadio “Coco” Ascarate, un duelo decisivo ante Salta Basket por el cuarto punto de la Reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El equipo tucumano está obligado a ganar para estirar la serie a un quinto partido, luego de caer 90-78 en el tercer juego y quedar 2-1 abajo.
El conjunto dirigido por Ricardo De Cecco llega en alza tras mostrar solidez colectiva y efectividad en los momentos clave. En ese último encuentro, Tomás Botta fue una de las figuras con 16 puntos, liderando a un equipo que supo golpear en el cierre.
El partido fue parejo durante tres cuartos, pero se quebró en el último parcial, cuando Salta impuso su juego con un contundente 26-17, apoyado en su precisión desde el perímetro. Estudiantes, en tanto, tuvo buenos rendimientos individuales: Joe Hampton aportó 18 puntos y presencia en ambos costados, mientras que Elías Cave firmó una planilla completa con 15 unidades, 10 rebotes y 7 asistencias. También se destacaron Federico Pedano y Javier Bollo, claves en el mejor momento del equipo, cuando logró pasar al frente en el tercer cuarto.
Sin embargo, la falta de eficacia en los momentos decisivos y las dificultades para defender el tiro exterior terminaron marcando la diferencia. “Tenemos que mejorar la defensa del triple y correr más en ataque”, analizó Santiago Capelli tras la derrota.
Ahora, la “Cebra” jugará todo a una carta en casa. Si gana, llevará la serie a un quinto y decisivo partido en Salta; si pierde, quedará eliminado, aunque con una campaña que lo tuvo como uno de los protagonistas de la categoría.