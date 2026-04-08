Estudiantes, sin margen: debe ganar para seguir con vida en la serie

El partido fue parejo durante tres cuartos, pero se quebró en el último parcial, cuando Salta impuso su juego con un contundente 26-17, apoyado en su precisión desde el perímetro. Estudiantes, en tanto, tuvo buenos rendimientos individuales: Joe Hampton aportó 18 puntos y presencia en ambos costados, mientras que Elías Cave firmó una planilla completa con 15 unidades, 10 rebotes y 7 asistencias. También se destacaron Federico Pedano y Javier Bollo, claves en el mejor momento del equipo, cuando logró pasar al frente en el tercer cuarto.