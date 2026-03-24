Moria Casán rompió el silencio y habló sobre la polémica salida de Cinthia Fernández de su programa: ¿qué dijo la diva?

Moria Casán rompió el silencio y habló de la polémica que se generó luego de la salida de Cinthia Fernández de su programa. La diva aseguró que la decisión no pasó por lo personal, sino por una determinación de la producción del ciclo de El Trece.
Durante la emisión de este martes 24 de marzo, la conductora reflexionó sobre los códigos del medio y marcó una diferencia clave entre lo que ocurre frente a cámara y lo que pertenece al plano personal. “Cuando hay cámara, hay show”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de entender las reglas del juego televisivo.
“Es como saber jugar el juego o no saber jugar el juego”, agregó, en referencia al fuerte cruce que protagonizó Fernández con María Fernanda Callejón.
La conductora incluso recordó su experiencia en Bailando por un sueño, donde supo ocupar un rol central en las polémicas: “Yo era una de las disparadoras para las peleas. Las peleas del show, cuando servís show, servís cosas para que tengan una impronta y explote algo”.
La palabra de Moria Casán tras la salida de Cinthia Fernández
Sin embargo, aclaró que su posición actual es diferente: “Ahora soy la conductora del show, entonces si la gente no sabe seguir el show, no tengo nada que decir, se terminó, porque para mí esto es un show”.
Durante su descargo, Moria insistió en la necesidad de no trasladar los conflictos televisivos a la vida privada. “Cuando hay cámara hay show, hay una verdad así muy dibujada. Ahora, si después eso te lo tomás todo como personal, no estás haciendo show”, lanzó.
“Se enojan con algo que es personal y no se sigue haciendo show”, sentenció.