Encontraron un segundo celular sin chip junto al cuerpo de Maitena Garófalo
La adolescente de 14 años, que era buscada desde el miércoles, fue hallada sin vida en un descampado de Las Heras. La justicia investiga el contenido de un segundo teléfono celular para determinar si hubo intervención de terceros.
Resumen para apurados
- Hallaron muerta a Maitena Garófalo (14) en un descampado de Las Heras este jueves. La justicia analiza un segundo celular sin chip para determinar si hubo intervención de terceros.
- Desaparecida desde el miércoles, la joven evitó usar su SUBE para no ser rastreada. El hallazgo de chats con personas del exterior y mails programados orientan la investigación.
- La autopsia será clave para descartar criminalidad. El caso pone el foco en los riesgos de contactos digitales desconocidos y la hipótesis de un posible suicidio inducido.
Este jueves se encontró en Las Heras, Buenos Aires, el cuerpo de Maitena Garófalo, la adolescente que era intensamente buscada desde el miércoles al mediodía cuando se ausentó a clases. Entre los datos que rodearon la desaparición inicial, se mencionaron algunos preparativos que hizo la joven de 14 años. Maitena dejó en su hogar su celular, pero en el sitio del hallazgo, junto a su cuerpo, tenía un segundo celular.
Maitena fue encontrada en un descampado, a la vera de un camino de tierra que conduce a un tambo en Las Heras. El responsable del hallazgo fue un empleado del lugar, que se dirigía al tambo. La distancia que recorrió Maitena desde su casa la llevó a hacer una caminata de dos horas para tomar un tren que tenía parada a cuadras de su casa.
La disposición de las cartas y mensajes que dejó la adolescente pusieron al suicidio como una de las primeras teorías. Pero los investigadores aún no confirmaron esta hipótesis. Otras versiones hablaron también de la posibilidad de un suicidio inducido por terceros.
Avanza la investigación por la muerte de Maitena Garófalo
En principio se indicó que Maitena tenía en su celular contacto con números extranjeros, provenientes de Paraguay. Pero fuentes cercanas a la investigación desmintieron el dato a La Nación. Posteriormente se supo que, en el segundo teléfono que se encontró, la adolescente mantenía conversaciones con dos personas paraguayas, una de ellas identificada como Sofía, con quien mantenía una charla fluida.
Los datos que hasta ahora se dieron a conocer no fueron suficientes para asegurar que Maitena habría decidido terminar con su vida por influencia de terceros. La joven llevaba su mochila, su tarjeta SUBE que eligió no usar –se cree que para no ser rastreada– y el celular sin chip que usaba en los puntos en que podía conectarse a redes Wi-Fi, según se informó en A24.
Según Ámbito, voceros judiciales allegados al caso informaron que se solicitó con urgencia la realización de una autopsia para esclarecer la situación en que murió Maitena. Se buscan indicios de criminalidad o intervención de terceros, aunque en principio trascendió que la joven no tenía rastros de violencia física.