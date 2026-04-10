Encontraron un segundo celular sin chip junto al cuerpo de Maitena Garófalo

Este jueves se encontró en Las Heras, Buenos Aires, el cuerpo de Maitena Garófalo, la adolescente que era intensamente buscada desde el miércoles al mediodía cuando se ausentó a clases. Entre los datos que rodearon la desaparición inicial, se mencionaron algunos preparativos que hizo la joven de 14 años. Maitena dejó en su hogar su celular, pero en el sitio del hallazgo, junto a su cuerpo, tenía un segundo celular.