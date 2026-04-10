Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

El barro, las piedras y el agua aún marcan el camino donde ocurrió la tragedia en Tafí Viejo. A casi una semana de las muertes de la muerte de Mariano Robles y Solana Albornoz, arrastrados por la corriente durante el temporal del sábado 4 de abril, el escenario donde ocurrió la tragedia permanece prácticamente sin cambios.