Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

El barro, las piedras y el agua aún marcan el camino donde ocurrió la tragedia en Tafí Viejo. A casi una semana de las muertes de la muerte de Mariano Robles y Solana Albornoz, arrastrados por la corriente durante el temporal del sábado 4 de abril, el escenario donde ocurrió la tragedia permanece prácticamente sin cambios.
El tramo, ubicado en Villa Nueva Italia a la altura del kilómetro 1.301 de la ruta 9, continúa en condiciones críticas. Un relevamiento realizado por LA GACETA ayer evidenció el deterioro del camino con barro acumulado, piedras de gran tamaño y sectores anegados que dificultan seriamente la circulación.
Incluso con lluvias leves, el paso se vuelve riesgoso. En el sector donde el camino cruza un canal (el mismo punto donde ocurrió el hecho) se forma una corriente que atraviesa la traza con fuerza suficiente para comprometer la estabilidad de cualquier vehículo.
“Un fenómeno extremo”
En diálogo LG PLAY, el director de Defensa Civil de Tafí Viejo, Carlos Cambera, reiteró que lo ocurrido el sábado respondió a una situación excepcional.
“Seguimos manejando la problemática que ocasionó este fenómeno extremo”, señaló. Según detalló, se trató de una lluvia “muy copiosa en un período de tiempo muy corto”, en un contexto climático que ya había sido anticipado como complejo por la transición entre los fenómenos de La Niña y El Niño.
Cambera indicó que la alerta meteorológica vigente era de nivel amarillo, aunque consideró que “debería haber sido rojo”. De todos modos, advirtió: “estos fenómenos exceden cualquier previsión”.
Para dimensionar la magnitud del evento, explicó que durante los primeros operativos sólo pudo ingresar un camión forestal 4x4 de bomberos, y que el agua alcanzaba la mitad de sus ruedas. “Era un vehículo preparado para terrenos difíciles y aun así transitaba con dificultad”, remarcó.
El camino, bajo la lupa
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el estado del camino. Cambera aseguró que se trata de una traza secundaria, no prioritaria dentro del esquema de mantenimiento urbano.
“No es un problema de que una calle no tenía mantenimiento. Estamos hablando de un nivel de agua muy elevado”, sostuvo.
No obstante, las lluvias recientes profundizaron el deterioro y convierten el trayecto en un riesgo constante, tanto para vehículos como para peatones.
En el lugar tampoco se observan señalizaciones adecuadas que adviertan sobre el peligro. Algunas estructuras improvisadas fueron desplazadas por el agua y el paso volvió a quedar sin indicaciones visibles.
Consultado sobre la falta de cartelería, Cambera remarcó que se trata de un camino poco transitado y que el acceso habitual a los salones de la zona se realiza desde la ruta 9.
También mencionó que, en sectores suburbanos, la señalización suele ser vandalizada o robada. De todas formas, tras lo ocurrido, adelantó que se evalúan medidas: “Se van a tomar distintas previsiones y se harán algunas modificaciones en la zona”.
Un salón en proceso de habilitación
Otro dato que surgió tras la tragedia es la situación administrativa del salón donde se realizó la fiesta. Cambera confirmó que el lugar no contaba con habilitación definitiva. “Estaba en proceso de habilitación”, indicó, y explicó que estos trámites atraviesan distintas áreas hasta concluir con una resolución final.
“La habilitación formal se obtiene con una resolución. En este caso, no estaba concluida”, precisó.
Si bien el espacio había sido inspeccionado en materia de seguridad, la autorización final dependía de la Dirección de Inspección General.
El funcionario también aclaró que los salones privados no solicitan permisos para cada evento, ya que funcionan con una habilitación general. Sin embargo, en este caso ese proceso aún no había finalizado.
Controles
Sobre los controles, Cambera reconoció limitaciones: “Es imposible controlar todo. Hay eventos que se escapan, como ocurre en todas partes”.
Durante la noche del temporal, Defensa Civil recibió al menos tres pedidos de asistencia en esa zona. Los equipos de emergencia lograron llegar, pero “con una dificultad tremenda” debido al estado del camino y la intensidad del agua.
Mientras avanzan las actuaciones administrativas y posibles sanciones, desde el municipio indicaron que trabajan junto a la Dirección Provincial del Agua para evaluar intervenciones en el sector, entre ellas mejoras en la señalización y en la infraestructura del cruce.
En paralelo, LA GACETA intentó comunicarse con los responsables del salón donde se realizó la fiesta, pero no obtuvo respuesta ni telefónicamente ni en las inmediaciones del establecimiento que permanece vacío.
Mientras los vecinos advierten que el peligro persiste, las respuestas oficiales comienzan a delinear un escenario complejo. La clave ahora estará en las medidas que se tomen para evitar que se repita.
Pedido urgente: la familia de Solana busca sus recuerdos
Familiares y allegados iniciaron una campaña para recuperar pertenencias personales de la joven que desaparecieron tras el hecho. El pedido apunta especialmente a un teléfono celular y a tres anillos que, según indicaron, tendrían un fuerte valor emocional.
A través de las redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan colaboración para dar con estos objetos, considerados clave para preservar recuerdos personales. Entre ellos, mencionan un iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja, que habría sido encendido el domingo posterior al accidente, lo que abre una esperanza sobre su posible localización.
En cuanto a los anillos perdidos, se detalló que se trata de una alianza de matrimonio, un anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales.
“Necesitamos encontrarlo para recuperar sus recuerdos”, expresaron.
Quienes tengan datos pueden comunicarse al número difundido en la publicación (3815701505/ Gugu Albornoz). Desde el entorno de la joven insistieron en la importancia de cualquier información que permita recuperar pertenencias que, más allá de su valor material, representan parte de su historia personal.
Cómo se habilita un local en Tafí Viejo
El director de Defensa Civil de Tafí Viejo, Carlos Cambera, indicó que el salón donde se realizó la fiesta no contaba con habilitación definitiva al momento del hecho. Y al respecto Javier Bosñak, director de la Dirección de Inspección General, indicó cómo es ese proceso en Tafí Viejo.
“Se inicia con la apertura de un expediente (históricamente en formato físico) que debe incluir una serie de requisitos básicos: una nota detallando la actividad a desarrollar, la ubicación del local, la titularidad o contrato de alquiler, padrón comercial de Rentas Municipales, certificado de desinfección y libres deuda de distintas áreas municipales”, enumeró.
A partir de allí, el trámite recorre distintas dependencias, como Planeamiento, Defensa Civil, Ambiente, Saneamiento, Bromatología, Rentas y el Tribunal de Faltas. Cada una emite un informe, que puede ser favorable o negativo. Solo cuando todas las áreas aprueban, se otorga la resolución de habilitación comercial, que luego se verifica en el lugar.
“El proceso varía según el nivel de riesgo de la actividad”, aclaró el funcionario. Para comercios de bajo riesgo y de hasta 50 metros cuadrados, el circuito es más simple. En cambio, para actividades consideradas de mayor riesgo -como salones de fiestas, predios para eventos o industrias- se exigen requisitos adicionales, como una carpeta de Seguridad e Higiene firmada por un profesional, seguro de responsabilidad civil y cobertura de emergencias médicas.
Y finalmente, Bosñak mencionó que desde marzo de 2026, el municipio implementó una plataforma digital que permite iniciar y seguir el trámite de manera online. Esta herramienta busca agilizar los tiempos, facilitar el seguimiento por parte de los contribuyentes y garantizar que cada área responda dentro de los plazos establecidos por ordenanza, según el nivel de riesgo de la actividad.