Valderrama rechazó dos millones de dólares por cortarse el pelo y explicó los motivos

Lejos de presentarlo como una anécdota superficial, el exmediocampista explicó que su decisión tuvo que ver con algo mucho más profundo que el dinero. “Mi vida la decido yo. Siempre fui así. Yo respondo por mi historia. Es historia mía”, sostuvo. En esa misma línea, también dejó otra frase que terminó de explicar por qué su imagen nunca estuvo en discusión: “El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta pero ahí está”.