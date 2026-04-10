"Nacho" Russo homenajeó a su padre Miguel con un mensaje que emocionó a todo el fútbol argentino

El mensaje llegó, además, en un momento especial para Nacho, que venía de convertir en el empate 1-1 de Tigre frente a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana. Después de ese partido, el delantero ya había revelado que ese gol también tuvo dedicatoria para su padre. “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”, contó.