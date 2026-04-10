"Nacho" Russo homenajeó a su padre Miguel con un mensaje que emocionó a todo el fútbol argentino

Resumen para apurados
- Ignacio Russo homenajeó a su padre, Miguel Ángel Russo, en redes sociales por su 70° natalicio. El delantero de Tigre recordó al ex DT de Boca con un mensaje que conmovió al fútbol.
- El tributo surge tras el reciente gol de Nacho en la Copa Sudamericana. El club Boca Juniors también se sumó a los recuerdos, resaltando la huella del entrenador en la institución.
- El gesto refuerza el legado de los Russo en el deporte nacional. La consolidación de Ignacio en Tigre mantiene vigente un apellido histórico, uniendo lo emocional con lo profesional.
Ignacio “Nacho” Russo volvió a emocionar al mundo del fútbol con un mensaje dedicado a su padre, Miguel Ángel Russo, en una fecha cargada de significado. El delantero de Tigre utilizó sus redes sociales para recordarlo el día en que el exentrenador de Boca habría cumplido 70 años, en un posteo que rápidamente generó repercusión por la sensibilidad de sus palabras.
“Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo”, escribió el atacante, en una publicación que conmovió a hinchas y colegas. La figura de Miguel Russo sigue muy presente en el fútbol argentino y, en este caso, fue su hijo quien volvió a acercarlo desde un costado profundamente íntimo.
El mensaje llegó, además, en un momento especial para Nacho, que venía de convertir en el empate 1-1 de Tigre frente a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana. Después de ese partido, el delantero ya había revelado que ese gol también tuvo dedicatoria para su padre. “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”, contó.
El recorrido del atacante también ayuda a entender la carga simbólica de ese homenaje. Después de pasos por Chacarita, Patronato, Instituto y Rosario Central, Nacho encontró continuidad en Tigre y se convirtió en una pieza valiosa dentro del equipo de Diego Dabove. Su carrera sigue en movimiento, pero en cada paso aparece inevitablemente la huella de un apellido muy fuerte dentro del fútbol argentino.
El legado de Miguel sigue vivo en su hijo y en Boca
La figura de Miguel Russo no solo apareció en el recuerdo de su hijo. Boca también lo homenajeó con un video emotivo y un mensaje en sus redes: “Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”. Así, entre el posteo personal de Nacho y el tributo del club, el nombre del exentrenador volvió a quedar envuelto en emoción, memoria y gratitud.