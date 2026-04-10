Sexo múltiple, drogas y orgías: Gerardo Romano reveló por qué lo echaron de la Iglesia

Gerardo Romano habló con Pergolini de su agitada vida sexual

La parte más activa de su vida sexual llegó después de los 40 años, en una etapa mucho más madura de la vida. “(Un día) terminé en Luján a las ocho de la mañana con unos amigos y me gustó ese paseo por Luján, a las siete de la mañana”, recordó. En esa oportunidad, eligió regresar al contacto con la fe y, al encontrar un cura, decidió confesarse nuevamente.