Quién es Marcos López, el excéntrico fotógrafo que dejó sin palabras a Pergolini

La trayectoria de Marcos López se consolidó como una de las más influyentes en la fotografía latinoamericana. Sus series, como "Pop Latino" o sus reinterpretaciones de cuadros clásicos, marcaron un antes y un después en la forma de concebir la imagen en la región. Su trabajo no solo se expuso en galerías y museos de renombre internacional, sino que también permeó en la cultura popular, influyendo a nuevas generaciones de artistas y fotógrafos.