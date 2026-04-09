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Recuerdos fotográficos: apoyo al justo reclamo salarial de las maestras en 1947

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: apoyo al justo reclamo salarial de las maestras en 1947
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

Una imagen de maestras subiendo a un ómnibus acompaña la nota “La justicia asiste a las maestras en sus demandas”, del viernes 14 de noviembre de 1947. Se trataba de un comentario editorial de apoyo a las gestiones que realizaban las educadoras provinciales para que se equipararan sus sueldos con los del magisterio nacional; reclamos, que, decía, habían encontrado “eco simpático y auspicioso en todos los sectores de la opinión pública de Tucumán”. La nota hacía hincapié en el hecho de que las maestras rurales, sobre todo, debían pasar largas horas de viaje en ómnibus o tren para llegar a sus escuelas y cumplir sus “funciones civilizadoras”, y además preparar en sus casas labores docentes complementarias. Se trataba -añadía- de “funciones penosas y agotadoras, pero mal retribuidas”.

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