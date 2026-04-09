Recuerdos fotográficos: apoyo al justo reclamo salarial de las maestras en 1947

Una imagen de maestras subiendo a un ómnibus acompaña la nota “La justicia asiste a las maestras en sus demandas”, del viernes 14 de noviembre de 1947. Se trataba de un comentario editorial de apoyo a las gestiones que realizaban las educadoras provinciales para que se equipararan sus sueldos con los del magisterio nacional; reclamos, que, decía, habían encontrado “eco simpático y auspicioso en todos los sectores de la opinión pública de Tucumán”. La nota hacía hincapié en el hecho de que las maestras rurales, sobre todo, debían pasar largas horas de viaje en ómnibus o tren para llegar a sus escuelas y cumplir sus “funciones civilizadoras”, y además preparar en sus casas labores docentes complementarias. Se trataba -añadía- de “funciones penosas y agotadoras, pero mal retribuidas”.