Yerba Buena: ataque de un ladrón “rompevidrios”

El pasado martes la docente víctima dejó estacionado su automóvil sobre calle Pedro Maderuelo, intersección de Lima y Salas y Valdés de Yerba Buena, cuando se hizo presente el acusado conduciendo su motovehículo. En esas circunstancias, dejó su motocicleta al frente del auto y se acercó hacia la puerta del acompañante para finalmente romper el vidrio de la ventanilla y extraer del interior una cartera de color marrón que contenía una computadora, DNI de sus hijos menores, tarjetas de crédito y débito junto con la licencia de conducir y sellos pertenecientes a una fundación, entre otros elementos, para luego darse a la fuga con las pertenencias de la víctima en su poder.