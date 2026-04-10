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Yerba Buena: ataque de un ladrón “rompevidrios”

Fue atrapado y le dictaron prisión preventiva por 20 días.

Yerba Buena: ataque de un ladrón “rompevidrios”
Hace 1 Hs

Un hombre de 48 años, quien se desempeña como delivery, fue acusado por un robo bajo la modalidad conocida como “rompevidrios”

La Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, que conduce Susana Cordisco, lo imputó por el ilícito ocurrido el martes a las 12 en Yerba Buena tras dañar un automóvil estacionado y sustraer pertenencias. 

En su representación, la auxiliar de fiscal, Florencia Cocimano, detalló las evidencias reunidas, entre ellas, el registro fílmico que permitió su identificación y aprehensión. “Al momento de ser identificado brindó un nombre falso”, mencionó la investigadora como riesgo procesal e informó que ya cuenta con condenas anteriores. 

A la cárcel

Asimismo, Cocimano comentó que resta por practicarse la extracción del registro fílmico y realizarse un examen comparativo con los elementos secuestrados (motocicleta, vestimenta y casco). Por lo expuesto, la jueza actuante ordenó el traslado del imputado al servicio penitenciario por 20 días (con vencimiento el miércoles 29 de abril). 

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El pasado martes la docente víctima dejó estacionado su automóvil sobre calle Pedro Maderuelo, intersección de Lima y Salas y Valdés de Yerba Buena, cuando se hizo presente el acusado conduciendo su motovehículo. En esas circunstancias, dejó su motocicleta al frente del auto y se acercó hacia la puerta del acompañante para finalmente romper el vidrio de la ventanilla y extraer del interior una cartera de color marrón que contenía una computadora, DNI de sus hijos menores, tarjetas de crédito y débito junto con la licencia de conducir y sellos pertenecientes a una fundación, entre otros elementos, para luego darse a la fuga con las pertenencias de la víctima en su poder.

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