Yerba Buena: ataque de un ladrón “rompevidrios”

Un hombre de 48 años, quien se desempeña como delivery, fue acusado por un robo bajo la modalidad conocida como “rompevidrios”.
La Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, que conduce Susana Cordisco, lo imputó por el ilícito ocurrido el martes a las 12 en Yerba Buena tras dañar un automóvil estacionado y sustraer pertenencias.
En su representación, la auxiliar de fiscal, Florencia Cocimano, detalló las evidencias reunidas, entre ellas, el registro fílmico que permitió su identificación y aprehensión. “Al momento de ser identificado brindó un nombre falso”, mencionó la investigadora como riesgo procesal e informó que ya cuenta con condenas anteriores.
A la cárcel
Asimismo, Cocimano comentó que resta por practicarse la extracción del registro fílmico y realizarse un examen comparativo con los elementos secuestrados (motocicleta, vestimenta y casco). Por lo expuesto, la jueza actuante ordenó el traslado del imputado al servicio penitenciario por 20 días (con vencimiento el miércoles 29 de abril).
El pasado martes la docente víctima dejó estacionado su automóvil sobre calle Pedro Maderuelo, intersección de Lima y Salas y Valdés de Yerba Buena, cuando se hizo presente el acusado conduciendo su motovehículo. En esas circunstancias, dejó su motocicleta al frente del auto y se acercó hacia la puerta del acompañante para finalmente romper el vidrio de la ventanilla y extraer del interior una cartera de color marrón que contenía una computadora, DNI de sus hijos menores, tarjetas de crédito y débito junto con la licencia de conducir y sellos pertenecientes a una fundación, entre otros elementos, para luego darse a la fuga con las pertenencias de la víctima en su poder.