Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas

Tucumán será sede del plenario del Parlamento del Norte Grande: se realizará la próxima semana, con la participación de 130 legisladores

Entre el lunes y el martes próximo, Tucumán será sede del primer plenario de 2026 del Parlamento del Norte Grande. Se esperan 130 parlamentarios de las 10 provincias que integran el organismo regional para discutir temas que afectan a la región en común. En el debate se buscará avanzar con los problemas comunes que tienen las provincias del norte, como la baja de la recaudación y del consumo, así como el planteo de que la industria argentina está perdiendo espacio por la apertura de las exportaciones. “Vamos a invitar a industriales del norte para que hagan una exposición en Tucumán”, adelantó el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, durante el encuentro en Jujuy para fijar la agenda.



