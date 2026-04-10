Un ataque con dron en Sudán mata a 32 civiles

Crisis humanitaria

Naciones Unidas dijo la semana pasada que los ataques con drones en todo Sudán causaron la muerte de más de 500 civiles entre enero y mediados de marzo y advirtió sobre “el impacto devastador” de los drones ha dejado decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados y ha provocado lo que la ONU califica como la peor crisis humanitaria del mundo.