El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en Sudán

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este jueves las “atrocidades” cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la ciudad de El Fasher, en Darfur Norte, tras su toma durante el último fin de semana. La ofensiva marcó la caída del último bastión militar del Ejército de Sudán en la región y profundizó la guerra civil que desgarra al país desde abril de 2023.