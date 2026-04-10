Se elimina el límite para sacar dólares con tarjeta en el exterior

Con un dólar relativamente calmo en el mercado, el Gobierno nacional flexibiliza el cepo cambiario para las personas físicas y para transferencias de valores negociables al exterior por parte de inversores no residentes.
Por un lado, para las personas físicas, se eliminará la obligación de liquidar divisas procedentes de exportación de bienes. Este es el mismo criterio que ya se aplica para la exportación de servicios en este segmento.
Además, se quita el límite de U$S 50 para la extracción de dólares en el exterior con tarjeta de crédito o compras emitidas en la Argentina, según se dispuso a través de la Comunicación “A” 8417 del Banco Central (BCRA). Se busca facilitar el acceso al efectivo para viajeros argentinos, que ya no tendrán restricciones en los montos. Esto significa que las personas podrán realizar adelantos de efectivo fuera del país con sus tarjetas, sin tope máximo regulatorio por esta norma. Esta modificación solo aplica a los adelantos de efectivo y no afecta otros aspectos del uso de tarjetas en el exterior.
Para las empresas, también se tomaron varias medidas. Por un lado, se posponen los plazos para ingresar divisas en los algunos casos, con el objetivo de fomentar las ventas al exterior:
• Exportaciones de empresas con su casa matriz en la Argentina a sus filiales en el exterior de 60 a 180 días si las ventas no exceden el monto de $ 200.000 millones anuales (hasta ahora eran $ 50.000 millones).
• Exportaciones de ropa, carteras y otros bienes similares pasan de 180 días a 365 días.
• Exportaciones de empresas nacionales de productos espaciales y nucleares pasan de 180 días a 365 días.
Obligaciones Negociables
También se aplicarán flexibilizaciones para permitir el pago de Obligaciones Negociables (ON) locales y deudas comerciales tres días antes del vencimiento. De esta manera, se iguala la normativa a las ON del exterior. Además, se les permitirá a las empresas que tomen deudas en otra moneda que no sea dólares (por ejemplo, yuanes), pagar las coberturas en dólares con acceso al Mercado Libre de Cambios. La norma aplica a deudas ingresadas y liquidadas en el mercado oficial. “Expande la posibilidad de fondeo en otras monedas”, indicaron fuentes oficiales al sitio TN.com.
Finalmente, el BCRA también permitirá el acceso al mercado cambiario para pagar capital de deuda financiera intrafirma. Esa habilitación solo será posible si la compañía consigue una refinanciación a 4 años de vida promedio y 3 años de gracia para el principal con acreedor del mismo grupo económico. El Gobierno busca levantar así una restricción a empresas que invirtieron, ingresaron y liquidaron divisas. Por otra parte, la entidad ratificó que se extienden la denominada “restricción cruzada” para la compra de moneda extranjera por 90 días. Esto es, para las transferencias al exterior cursadas desde cuenta locales en moneda extranjera a cuentas propias en el exterior.
En tanto, a través de la Resolución General N° 1128, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció que ciertos títulos podrán ser enviados a entidades depositarias fuera del país sin verse afectados por el límite diario de $ 200 millones que rige actualmente.