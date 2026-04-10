Se elimina el límite para sacar dólares con tarjeta en el exterior

Además, se quita el límite de U$S 50 para la extracción de dólares en el exterior con tarjeta de crédito o compras emitidas en la Argentina, según se dispuso a través de la Comunicación “A” 8417 del Banco Central (BCRA). Se busca facilitar el acceso al efectivo para viajeros argentinos, que ya no tendrán restricciones en los montos. Esto significa que las personas podrán realizar adelantos de efectivo fuera del país con sus tarjetas, sin tope máximo regulatorio por esta norma. Esta modificación solo aplica a los adelantos de efectivo y no afecta otros aspectos del uso de tarjetas en el exterior.