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Llevaban más de 1.000 dosis de cocaína y terminaron detenidos

El procedimiento de Gendarmería tuvo lugar en Rosario.

Llevaban más de 1.000 dosis de cocaína y terminaron detenidos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional detuvo a dos personas con más de mil dosis de cocaína en el barrio Matheu, Rosario, tras un operativo de control contra el narcomenudeo realizado recientemente.
  • El hallazgo ocurrió durante un patrullaje motorizado cuando los sospechosos intentaron huir. Se incautaron 269 gramos de droga, balanzas, celulares y 1,7 millones de pesos en efectivo.
  • Los implicados quedaron a disposición judicial, con intervención de la Fiscalía de Menores. El operativo refuerza la vigilancia estatal contra el tráfico de drogas en zonas críticas.
Resumen generado con IA

Un operativo de control llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) permitió desarticular una presunta maniobra de narcomenudeo en el barrio Matheu, en la ciudad de Rosario.

El procedimiento se originó durante un patrullaje motorizado, cuando los uniformados detectaron a un grupo de personas que, al advertir la presencia de la fuerza, emprendieron la huida. Tras una rápida intervención, lograron identificar a dos de los involucrados, de 35 y 17 años.

Durante la requisa, los gendarmes observaron dentro de una mochila varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca pulverulenta. Ante esta situación, intervino personal de Criminalística de la Agrupación XV “Rosario”, que realizó el conteo y análisis correspondiente.

Como resultado, se contabilizaron 1.014 envoltorios que, tras ser sometidos a la prueba de orientación de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 269,7 gramos.

Además, en el procedimiento se secuestraron una balanza de precisión, cinco teléfonos celulares, una bolsa de gomillas elásticas y la suma de $1.770.000 en efectivo.

Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la incautación de la sustancia y la aprehensión de ambos implicados. En el caso del menor de edad, tomó intervención la Fiscalía de Menores.

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