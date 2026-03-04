"La pasé terrible": L-Gante sobre la escena subida de tono que grabó para una serie de Netflix

La sorpresa marcó la jornada laboral cuando el músico descubrió el contenido explícito de su participación. El aprendizaje del texto ocurrió bajo una exigencia extrema debido a los tiempos de la producción. "Esto es nivel hdp, no estaba tan al tanto de que estaba esa escena. Eso es de un nivel de hdp. Me aprendí el guion en una hora y media", exclamó L-Gante.