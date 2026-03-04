Secciones
SociedadActualidad

"La pasé terrible": L-Gante sobre la escena subida de tono que grabó para una serie de Netflix

El cantante enfrentó una situación de gran exposición física durante el rodaje de una secuencia íntima con la actriz Caro Coperio

La pasé terrible: L-Gante sobre la escena subida de tono que grabó para una serie de Netflix L-Gante
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

L-Gante reveló detalles impactantes sobre su debut actoral en la serie En el barro, producción dirigida por Sebastián Ortega. El cantante enfrentó una situación de gran exposición física durante el rodaje de una secuencia íntima con la actriz Caro Coperio. "La pasé terrible porque es una escena desnudo y en el estudio había varias personas, y yo desnudo literal. Me trajeron una bata, pero la repetimos como tres veces", confesó L-Gante.

En el Barro: la acusada por narcotráfico que sueña con la ficción mientras enfrenta un juicio

En el Barro: la acusada por narcotráfico que sueña con la ficción mientras enfrenta un juicio

La filmación subió el nivel de exigencia para un esfuerzo profesional importante que el referente de la cumbia 420  demostró dentro de los estudios de grabación. Su preocupación principal radicaba en la calidad de la interpretación para finalizar pronto aquel incómodo momento. "Yo quería que la toma saliera en la primera o en la segunda. Yo les decía: ‘Por favor, díganme que la hice bien’", comentó L-Gante.

Incomodidad y presión en el set

El artista reconoció sensaciones encontradas al momento de iniciar la acción frente a las cámaras. Logró superar el impacto inicial para cumplir con los requerimientos del director. "Pude controlar bien la situación. Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué… Yo les dije que no me enfoquen tanto", aseguró L-Gante.

La sorpresa marcó la jornada laboral cuando el músico descubrió el contenido explícito de su participación. El aprendizaje del texto ocurrió bajo una exigencia extrema debido a los tiempos de la producción. "Esto es nivel hdp, no estaba tan al tanto de que estaba esa escena. Eso es de un nivel de hdp. Me aprendí el guion en una hora y media", exclamó L-Gante.

La relación con el elenco y el equipo

Ante las consultas de Majo Martino sobre posibles temores físicos, el intérprete aclaró su postura con total sinceridad. Negó cualquier tipo de miedo específico relacionado con la situación biológica del encuentro actoral. "No, miedo no tuve. Pero si fuera así, creo que saldría mejor", sentenció L-Gante.

El soporte de su colega resultó vital para transitar la experiencia de desnudez total en el set. La molestia residía principalmente en la mirada del equipo técnico presente durante la grabación. Aquella charla con Yanina Latorre permitió conocer la intimidad detrás de las cámaras de Netflix. "La actriz me dijo: ‘Vos sentite cómodo, dale con todo’. No me daba vergüenza estar desnudo con ella, pero sí con toda la gente ahí", concluyó L-Gante.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comé sano y sin harinas: plan semanal con desayunos, almuerzos y postres increíbles

Comé sano y sin harinas: plan semanal con desayunos, almuerzos y postres increíbles

El problema en la vista que puede revelar azúcar alta en sangre

El problema en la vista que puede revelar azúcar alta en sangre

Guía práctica para rescatar ropa: cómo eliminar a las manchas de forma definitiva

Guía práctica para rescatar ropa: cómo eliminar a las manchas de forma definitiva

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

¿Por qué salen verrugas en el cuello? Causas, contagio y cuándo preocuparse

¿Por qué salen verrugas en el cuello? Causas, contagio y cuándo preocuparse

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán
4

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
6

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Más Noticias
La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Norte y centro del país bajo alerta: qué provincias esperan tormentas fuertes, granizos y vientos intensos

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Comentarios