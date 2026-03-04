"La pasé terrible": L-Gante sobre la escena subida de tono que grabó para una serie de Netflix

L-Gante reveló detalles impactantes sobre su debut actoral en la serie En el barro, producción dirigida por Sebastián Ortega. El cantante enfrentó una situación de gran exposición física durante el rodaje de una secuencia íntima con la actriz Caro Coperio. "La pasé terrible porque es una escena desnudo y en el estudio había varias personas, y yo desnudo literal. Me trajeron una bata, pero la repetimos como tres veces", confesó L-Gante.
La filmación subió el nivel de exigencia para un esfuerzo profesional importante que el referente de la cumbia 420 demostró dentro de los estudios de grabación. Su preocupación principal radicaba en la calidad de la interpretación para finalizar pronto aquel incómodo momento. "Yo quería que la toma saliera en la primera o en la segunda. Yo les decía: ‘Por favor, díganme que la hice bien’", comentó L-Gante.
Incomodidad y presión en el set
El artista reconoció sensaciones encontradas al momento de iniciar la acción frente a las cámaras. Logró superar el impacto inicial para cumplir con los requerimientos del director. "Pude controlar bien la situación. Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué… Yo les dije que no me enfoquen tanto", aseguró L-Gante.
La sorpresa marcó la jornada laboral cuando el músico descubrió el contenido explícito de su participación. El aprendizaje del texto ocurrió bajo una exigencia extrema debido a los tiempos de la producción. "Esto es nivel hdp, no estaba tan al tanto de que estaba esa escena. Eso es de un nivel de hdp. Me aprendí el guion en una hora y media", exclamó L-Gante.
La relación con el elenco y el equipo
Ante las consultas de Majo Martino sobre posibles temores físicos, el intérprete aclaró su postura con total sinceridad. Negó cualquier tipo de miedo específico relacionado con la situación biológica del encuentro actoral. "No, miedo no tuve. Pero si fuera así, creo que saldría mejor", sentenció L-Gante.
El soporte de su colega resultó vital para transitar la experiencia de desnudez total en el set. La molestia residía principalmente en la mirada del equipo técnico presente durante la grabación. Aquella charla con Yanina Latorre permitió conocer la intimidad detrás de las cámaras de Netflix. "La actriz me dijo: ‘Vos sentite cómodo, dale con todo’. No me daba vergüenza estar desnudo con ella, pero sí con toda la gente ahí", concluyó L-Gante.