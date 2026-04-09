Melania Trump rompió el silencio y negó los vínculos con Jeffrey Epstein: “No fui su víctima”

También rechazó una de las versiones más extendidas sobre su relación con el mandatario estadounidense, Donald Trump: “Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi marido por casualidad”. Según detalló, el primer cruce con Epstein ocurrió recién en el año 2000, cuando asistió a un evento junto al ahora presidente Trump, y aseguró que en ese momento desconocía por completo sus actividades delictivas.