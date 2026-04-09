Melania Trump rompió el silencio y negó los vínculos con Jeffrey Epstein: “No fui su víctima”

Resumen para apurados
- Melania Trump negó este jueves en la Casa Blanca vínculos con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell para desmentir rumores sobre su pasado y defender su integridad ante la opinión pública.
- La Primera Dama aclaró que conoció a Donald Trump por azar y no vía Epstein. Aseguró no haber visitado su isla ni usado su avión, calificando como falsas las versiones en redes sociales.
- Melania instó al Congreso a realizar audiencias públicas para que las víctimas declaren. Su postura busca cerrar la polémica política y reforzar la transparencia judicial en el caso.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habló este jueves por primera vez en público sobre su presunta vinculación con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. En una sorpresiva declaración desde la Casa Blanca, negó cualquier relación cercana y buscó despejar las versiones que circularon en el último tiempo.
“Para que quede claro, nunca tuve relaciones con Epstein ni con su cómplice Maxwell”, afirmó con contundencia. En la misma línea, desmintió haber tenido un vínculo personal con el financista: “Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando”, explicó, aludiendo a coincidencias en lugares como Nueva York y Palm Beach.
También rechazó una de las versiones más extendidas sobre su relación con el mandatario estadounidense, Donald Trump: “Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi marido por casualidad”. Según detalló, el primer cruce con Epstein ocurrió recién en el año 2000, cuando asistió a un evento junto al ahora presidente Trump, y aseguró que en ese momento desconocía por completo sus actividades delictivas.
Además, la primera dama sostuvo que las imágenes y afirmaciones que circulan en redes sociales son “completamente falsas” y remarcó que su nombre no figura en documentos judiciales, testimonios de víctimas ni investigaciones oficiales vinculadas al caso. “Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada”, subrayó.
Por último, Melania Trump hizo un llamado al Congreso para que organice audiencias públicas en las que las mujeres afectadas puedan dar testimonio. “Todas deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean. Solo entonces conoceremos la verdad”, sostuvo.