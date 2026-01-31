Secciones
Llegó a los cines el documental de Melania Trump tras un acuerdo de U$S40 millones con Amazon

La producción retrata los días previos a la segunda investidura de Donald Trump en enero de 2025.

PRIMERA DAMA. Melania es la pareja de Donald Trump. PRIMERA DAMA. Melania es la pareja de Donald Trump.
Hace 1 Hs

El documental de Melania Trump, producido por Amazon y MGM, tuvo su estreno comercial este viernes tras la presentación oficial realizada en el Trump-Kennedy Center de Washington. La película registra la actividad de la primera dama durante los preparativos para la segunda asunción de su esposo y llegó a las salas un día después de la gala en el rebautizado complejo cultural.

Donald Trump calificó a "Melania" como una producción "glamurosa". El filme tiene una duración de una hora y 44 minutos y abarca cronológicamente los 20 días anteriores a la toma de posesión del 20 de enero de 2025.

El relato acompaña a la ex modelo de 55 años en sus traslados entre la propiedad de la pareja en Florida, la Torre Trump en Nueva York y la Casa Blanca.

La narrativa se centra en actividades protocolares y logísticas: asistencia a reuniones, selección de vestuario para el Día de la Investidura y decisiones sobre la decoración para su regreso a la residencia oficial. La cinta incluye la participación de invitados como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a través de una videollamada.

La dirección estuvo a cargo de Brett Ratner. Su participación generó cuestionamientos debido a que el cineasta fue acusado de agresión sexual en 2017, cargos que él ha negado. En el plano financiero, medios estadounidenses informaron que la empresa de Jeff Bezos pagó U$S40 millones por el acuerdo de licencia. Melania Trump, acreditada como productora ejecutiva, recibirá el 70% de ese monto.

Recepción dividida

Las reacciones ante el documental fueron dispares. Asistentes al estreno consultados por la agencia AFP valoraron que la obra "humaniza" a la figura de la primera dama.

Sin embargo, la crítica especializada de los medios estadounidenses publicó reseñas negativas. La revista The Atlantic calificó el documental como "una desgracia", mientras que Variety lo describió como "un infomercial descarado".

Tras su exhibición en salas comerciales, la película se incorporará al catálogo de la plataforma de streaming Prime Video.

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

El desgarrador mensaje de despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: Mamá

¿De qué murió Catherine O’Hara, la mamá de Mi pobre angelito?

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

