Llegó a los cines el documental de Melania Trump tras un acuerdo de U$S40 millones con Amazon

El documental de Melania Trump, producido por Amazon y MGM, tuvo su estreno comercial este viernes tras la presentación oficial realizada en el Trump-Kennedy Center de Washington. La película registra la actividad de la primera dama durante los preparativos para la segunda asunción de su esposo y llegó a las salas un día después de la gala en el rebautizado complejo cultural.
Donald Trump calificó a "Melania" como una producción "glamurosa". El filme tiene una duración de una hora y 44 minutos y abarca cronológicamente los 20 días anteriores a la toma de posesión del 20 de enero de 2025.
El relato acompaña a la ex modelo de 55 años en sus traslados entre la propiedad de la pareja en Florida, la Torre Trump en Nueva York y la Casa Blanca.
La narrativa se centra en actividades protocolares y logísticas: asistencia a reuniones, selección de vestuario para el Día de la Investidura y decisiones sobre la decoración para su regreso a la residencia oficial. La cinta incluye la participación de invitados como la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a través de una videollamada.
La dirección estuvo a cargo de Brett Ratner. Su participación generó cuestionamientos debido a que el cineasta fue acusado de agresión sexual en 2017, cargos que él ha negado. En el plano financiero, medios estadounidenses informaron que la empresa de Jeff Bezos pagó U$S40 millones por el acuerdo de licencia. Melania Trump, acreditada como productora ejecutiva, recibirá el 70% de ese monto.
Recepción dividida
Las reacciones ante el documental fueron dispares. Asistentes al estreno consultados por la agencia AFP valoraron que la obra "humaniza" a la figura de la primera dama.
Sin embargo, la crítica especializada de los medios estadounidenses publicó reseñas negativas. La revista The Atlantic calificó el documental como "una desgracia", mientras que Variety lo describió como "un infomercial descarado".
Tras su exhibición en salas comerciales, la película se incorporará al catálogo de la plataforma de streaming Prime Video.