Bombazo: una leyenda "culé" asegura que Julián Álvarez está cerca de jugar en Barcelona

El mercado de pases europeo todavía no abrió sus persianas, pero el nombre de Julián Álvarez ya genera un sismo de magnitudes considerables en España. Tras el cruce de ida de Champions entre Atlético de Madrid y Barcelona -donde la "Araña" se lució con un golazo de tiro libre para el triunfo del equipo-, el futuro del argentino quedó en el centro de una escena cruzada por dos posturas antagónicas: la del presidente "colchonero", Enrique Cerezo y la de una leyenda como Patrick Kluivert, que ya se anima a verlo con la camiseta "culé".