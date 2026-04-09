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Bombazo: una leyenda "culé" asegura que Julián Álvarez está cerca de jugar en Barcelona

Patrick Kluivert habló sobre el futuro de la "Araña" en el conjunto catalán, provocando una respuesta inmediata y cargada de ironía por parte del presidente del Atlético de Madrid para blindar a su estrella.

GRAN MOMENTO. Julián Alvárez está en boca de Europa tras su gran actuación frente a Barcelona en el cruce de ida por los cuartos de final de la Champions League. GRAN MOMENTO. Julián Alvárez está en boca de Europa tras su gran actuación frente a Barcelona en el cruce de ida por los cuartos de final de la Champions League.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Patrick Kluivert afirmó hoy en España que Julián Álvarez está cerca de fichar por Barcelona. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, negó tajantemente su transferencia.
  • El rumor surge tras un gol del argentino al club catalán en Champions League. Kluivert lo ve como el 9 ideal, mientras que Cerezo usa la vigencia de su contrato para blindarlo.
  • La disputa mediática anticipa un mercado de pases intenso. Álvarez se consolida como prioridad del Barça, lo que obligará al Atlético a defender su ficha ante ofertas millonarias.
Resumen generado con IA

El mercado de pases europeo todavía no abrió sus persianas, pero el nombre de Julián Álvarez ya genera un sismo de magnitudes considerables en España. Tras el cruce de ida de Champions entre Atlético de Madrid y Barcelona -donde la "Araña" se lució con un golazo de tiro libre para el triunfo del equipo-, el futuro del argentino quedó en el centro de una escena cruzada por dos posturas antagónicas: la del presidente "colchonero", Enrique Cerezo y la de una leyenda como Patrick Kluivert, que ya se anima a verlo con la camiseta "culé".

El ex delantero de Países Bajos y referente histórico del conjunto azulgrana no anduvo con vueltas cuando le preguntaron por el "9" del fútbol moderno que más lo seduce. "Me gusta Julián Álvarez. Creo que están bastante cerca del Barcelona. Bastante cerca", disparó Kluivert en diálogo con el canal Let's Talk, lanzando una bomba que retumbó en cada rincón de Madrid. Para el neerlandés, el camino de la "Araña" en el Barça sería ideal: "Va a jugar con muchos buenos jugadores alrededor para lograr aún más de lo que está logrando hoy".

La respuesta de Cerezo

La reacción desde la vereda del Atlético de Madrid no se hizo esperar, fiel al estilo frontal y ácido de su máximo mandatario. Enrique Cerezo, cansado de las especulaciones de la prensa catalana, intentó cortar el tema de raíz con una frase que ya recorre el mundo.

"Hasta que no le diga yo que se marche, Julián Álvarez no se va a marchar", sentenció el dirigente en las calles de Barcelona. Ante la insistencia de los periodistas sobre si podía asegurar la continuidad del argentino, Cerezo redobló la apuesta con una ironía fiel a su estilo: "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?".

Para el presidente, el contrato -que tiene todavía varios años de vigencia- es la única verdad. "Piensa que yo soy Dios: hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar", remató de forma gráfica, buscando blindar mediáticamente a un jugador que hoy es el corazón del esquema del "Cholo" Simeone.

Un duelo que excede el césped

Mientras Julián Álvarez sigue demostrando su jerarquía en la cancha, afuera se libra una batalla de voluntades. El Barcelona busca seducir al goleador de la selección argentina para que sea la bandera de su nuevo proyecto, mientras que el Atlético se aferra a la firma en el papel y a la autoridad de su dirigencia.

Lo cierto es que, cuando un histórico como Kluivert habla de una "cercanía" tan marcada, los rumores dejan de ser simples ecos de pasillo. La novela de la "Araña" en España promete tener varios capítulos más, y cada grito de gol del cordobés no hará más que aumentar la cotización y el deseo de un Barcelona que ya lo eligió como su próximo gran objetivo.

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