La construcción bajó en febrero, pero el primer bimestre cerró con leve alza interanual

Resumen para apurados
- El INDEC informó este jueves que la construcción en Argentina cayó 0,7% en febrero de 2026, aunque el primer bimestre del año cerró con una suba acumulada positiva del 0,3%.
- La actividad registró una baja mensual del 1,3% desestacionalizada. Se observó un fuerte contraste entre la suba del hormigón (15,7%) y el desplome en pisos y revestimientos (25%).
- Pese a la baja mensual, el alza en la tendencia-ciclo y el acumulado bimestral sugieren una frágil estabilización. El desempeño de insumos clave marcará el rumbo del sector en 2026.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en febrero una baja de 0,7% respecto a igual mes de 2025. Sin embargo, el acumulado del primer bimestre del año, en su serie original, presentó un aumento de 0,3% en comparación con el mismo período del año pasado.
En términos mensuales, el índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa de 1,3% respecto a enero, mientras que la serie tendencia-ciclo evidenció una suba de 0,6% en el mismo período.
Al analizar el consumo aparente de insumos para la construcción en febrero de 2026, se observan comportamientos dispares en relación con el mismo mes de 2025. Entre los rubros con subas se destacan el resto de los insumos (que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción), con un incremento de 17,0%; el hormigón elaborado, con 15,7%; las pinturas para construcción, con 14,0%; las cales, con 7,9%; el asfalto, con 3,8%; los artículos sanitarios de cerámica, con 1,9%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, con 0,8%.
Si se toma el acumulado del primer bimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior, también se advierten variaciones mixtas. Entre las subas sobresalen el resto de los insumos, con 36,3%; el hormigón elaborado, con 16,1%; las pinturas para construcción, con 12,2%; los artículos sanitarios de cerámica, con 8,5%; y las placas de yeso, con 4,7%.
Por el contrario, se observan bajas en mosaicos graníticos y calcáreos (-17,5%); pisos y revestimientos cerámicos (-17,3%); yeso (-14,1%); ladrillos huecos (-13,5%); cemento portland (-5,3%); cales (-5,2%); hierro redondo y aceros para la construcción (-4,9%); y asfalto (-0,4%).
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 9, 2026
La construcciÃ³n disminuyÃ³ 0,7% interanual en febrero de 2026 y 1,3% respecto de enero https://t.co/jsRDpIwdKV pic.twitter.com/7PUr8lFGuS