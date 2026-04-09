La construcción bajó en febrero, pero el primer bimestre cerró con leve alza interanual

Al analizar el consumo aparente de insumos para la construcción en febrero de 2026, se observan comportamientos dispares en relación con el mismo mes de 2025. Entre los rubros con subas se destacan el resto de los insumos (que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción), con un incremento de 17,0%; el hormigón elaborado, con 15,7%; las pinturas para construcción, con 14,0%; las cales, con 7,9%; el asfalto, con 3,8%; los artículos sanitarios de cerámica, con 1,9%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, con 0,8%.