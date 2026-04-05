La pirámide socioeconómica: la clase media con una crisis de identidad en Argentina
La percepción para formar parte de la franja social más representativa del país está en picada, por el deterioro del poder adquisitivo de las familias. Cuatro de cada 10 argentinos que integran esta porción social creen que no podrán concretar el sueño de la casa propia.
Resumen de nota
- En Argentina, la clase media atraviesa una crisis de identidad por la fuerte caída del poder adquisitivo y la alta inflación que afecta el consumo y el estatus socioeconómico.
- Cuatro de cada diez argentinos de este sector creen imposible acceder a la vivienda propia, reflejando el impacto de las medidas económicas actuales y la pérdida de ingresos reales.
- El deterioro de la franja social más representativa del país sugiere una reconfiguración de la pirámide social con consecuencias a largo plazo en la movilidad y estabilidad nacional.
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