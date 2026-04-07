Cinco tucumanos refuerzan el proyecto de Los Pumitas

Resumen para apurados
- Cinco rugbiers tucumanos (Dande, Poliche, Farías y los hermanos Pfister) integran la concentración de Los Pumitas M20 en Hindú con miras a las próximas competencias internacionales.
- Los deportistas, con rodaje en el Súper Rugby Américas y clubes locales, forman parte de un grupo de 38 convocados bajo evaluación técnica y física en el centro de alto rendimiento.
- La citación consolida el rol de Tucumán como semillero del rugby argentino. Se espera que estos juveniles logren un lugar definitivo en el plantel para los torneos internacionales.
La concentración nacional M20, que se está desarrollando en Hindú, dejó una señal clara para el rugby tucumano: cinco jugadores de la provincia fueron convocados para formar parte del proceso de Los Pumitas. La lista, que reúne a 38 jugadores en Hindú, incluye a Tomás Dande, Joaquín Poliche, Benjamín Farías y los hermanos Juan Pablo y Simón Pfister, en una muestra del peso creciente de la región en el desarrollo juvenil.
Entre los convocados, hay nombres que ya empiezan a consolidarse dentro de estructuras competitivas. Los hermanos Pfister, surgidos de Tucumán Rugby Club, dieron un paso importante al debutar en Tarucas durante la actual temporada del Súper Rugby Américas. En particular, Juan Pablo viene de destacarse en el último compromiso ante Cobras, donde apoyó dos tries y mostró su capacidad para impactar en el juego ofensivo a nivel profesional.
Por su parte, Poliche se consolidó como uno de los nombres habituales dentro de la estructura juvenil. Su presencia constante en las convocatorias lo posiciona como una de las piezas más confiables del proceso, con una continuidad que habla tanto de su rendimiento como de su adaptación al sistema de juego.
En esa misma línea aparece Dande, quien ya se encuentra asentado como un jugador clave dentro del armado que encabeza el staff. Su evolución lo llevó a ganar protagonismo y a convertirse en una opción sólida dentro de un plantel que busca consolidar una identidad competitiva de cara a los desafíos internacionales.
El listado se completa con Farías, representante de Universitario, que también se suma a este proceso de desarrollo. Su inclusión reafirma la variedad de clubes que aportan talento a la base juvenil del seleccionado y amplía el mapa del rugby tucumano dentro del plano nacional.
La concentración en Hindú no sólo funciona como instancia de evaluación, sino también como un espacio de construcción. Allí, los jugadores entrenan, compiten y se miden en un entorno de alta exigencia, con el objetivo de ganarse un lugar en futuras competencias internacionales.
Para Tucumán, la presencia de cinco jugadores en esta convocatoria no es un dato menor. Es, en definitiva, una señal de que el trabajo formativo sigue dando resultados.