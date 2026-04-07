Cinco tucumanos refuerzan el proyecto de Los Pumitas

La concentración nacional M20, que se está desarrollando en Hindú, dejó una señal clara para el rugby tucumano: cinco jugadores de la provincia fueron convocados para formar parte del proceso de Los Pumitas. La lista, que reúne a 38 jugadores en Hindú, incluye a Tomás Dande, Joaquín Poliche, Benjamín Farías y los hermanos Juan Pablo y Simón Pfister, en una muestra del peso creciente de la región en el desarrollo juvenil.