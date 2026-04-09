Vacaciones de invierno: por qué decidir ahora puede cambiar por completo tu viaje

En ese sentido, Yara Budeguer, socia gerente de Alas Turismo, agrega: “Aruba tiene algo que hoy el viajero valora mucho: previsibilidad. Sabés que el clima acompaña, que podés moverte con facilidad y que en pocos días realmente desconectás. Por eso diseñamos propuestas cortas pero muy bien armadas, donde cada día está pensado para aprovechar al máximo la experiencia”.