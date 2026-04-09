Maroon 5 regresa a Argentina y ya hay fecha de show confirmada

Por lo pronto, “Maroon 5” dará un solo show en Argentina y está anunciado para el jueves 3 de septiembre de 2026. La preventa de las entradas empezará el martes 14 de abril a las 10 y, dos días después, el jueves 16, empezará la venta general. Tanto el acceso anticipado como las seis cuotas sin interés estarán disponibles únicamente para clientes de Visa Macro.