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Maroon 5 regresa a Argentina y ya hay fecha de show confirmada

A cuatro años de su última presentación en Argentina, la banda llegará al Hipódromo de San Isidro.

Maroon 5 regresa a Argentina y ya hay fecha de show confirmada Foto: trastornadosrevista.tumblr.com
09 Abril 2026

La más reconocida productora de shows internacionales en Argentina acaba de anunciar el regreso de una de las bandas más populares del mundo. Después de cuatro años, “Maroon 5” volverá a tocar para sus fanáticos locales. Así lo anunció DF Entertainment esta tarde, pasado el mediodía. Ya se confirmaron la fecha del show y los precios de las entradas.

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Por lo pronto, “Maroon 5” dará un solo show en Argentina y está anunciado para el jueves 3 de septiembre de 2026. La preventa de las entradas empezará el martes 14 de abril a las 10 y, dos días después, el jueves 16, empezará la venta general. Tanto el acceso anticipado como las seis cuotas sin interés estarán disponibles únicamente para clientes de Visa Macro.

Precio de las entradas para ver a “Maroon 5”

Los tickets para ver a “Maroon 5” podrán conseguirse únicamente por el portal AllAccess.com.ar. Las entradas tienen costos que van desde los $95.000 hasta los $320.000 para las vistas más privilegiadas, pero a todas las opciones se debe agregar un costo de recargo por servicios de la página web.

  • Pits: $320.000 + recargo por servicio
  • Platea 1: $250.000 + recargo por servicio
  • Platea 2: $240.000 + recargo por servicio
  • Campo delantero: $190.000 + recargo por servicio
  • Campo general: $95.000 + recargo por servicio

La preventa para ver a BTS empezó el 7 de abril y este viernes, a las 10, se habilitará la venta general.

  • Cabecera norte y sur: $225.000 + recargo por servicio
  • Campo: $350.000 + recargo por servicio
  • Platea A y B: $390.000 + recargo por servicio
  • Platea preferencial A y B: $425.000 + recargo por servicio
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