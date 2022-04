Video: Una tucumana se llevó toda la atención del cantante de Maroon 5 en pleno show

Tras la cancelación de su show por la pandemia hace dos años, la banda norteamericana Maroon 5 se presentó ante 40 mil fanáticos en el Campo Argentino de Polo. El cantante, Adam Levine, se sorprendió por la devoción del público argentino, tanto así que cuando terminó de cantar uno de sus clásicos “She will be loved” levantó el pañuelo que la tucumana Florencia Aramayo había arrojado al escenario.

Entre los gritos de emoción de las fanáticas, Levine recogió el pañuelo y preguntó a quién le pertenecía, a lo que Aramayo respondió eufórica y sin poder creerlo: “¡Es mío! ¡My! ¡I love you!

El cantante se colocó el pañuelo, y volvió a preguntar: “Is a scarf a hat? It's so small” (¿Es una bufanda, un pañuelo? Es muy pequeño). “Can i keep it? For sure? It feels expensive” (¿Puedo quedármelo? ¿Seguro? Se siente caro). A lo que ella respondió: “¡For you!” (Es para ti).

“Thank you. My neck is so much warmer” (Gracias mi cuello está abrigado ahora), dijo mientras olía reiterada veces el pañuelo.

La influencer y conductora, publicó en sus redes el video de aquel momento, acompañado de un texto en el que expresaba la emoción por lo vivido. “Mientras cantaba mi tema favorito, se quedaba con mi pañuelo. Perdón por mi poco inglés y mis gritos”, escribió.