De los potreros de San José a la Primera de San Martín: quién es Juan Valdez, el juvenil que en la Copa tuvo su primera convocatoria

En el fútbol hay momentos que no se miden en minutos jugados, sino en todo lo que existe por detrás. Pesan mucho las horas de entrenamiento, los viajes o los sueños que muchas veces se repiten en silencio. Y para Juan Bautista Valdez, los 90 minutos que estuvo sentado en el banco de suplentes, en el duelo por Copa Argentina contra Estudiantes de Río Cuarto, significaron un paso enorme. Fue casi como tocar el cielo con las manos para el juvenil delantero.