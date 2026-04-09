Santiago Cisneros tocó el cielo en San Juan y puso a Tucumán en la cima del kitesurf

Su historia tiene un punto de partida bien definido. A los nueve años se subió por primera vez a una tabla y desde entonces no se bajó más. En Tucumán, lejos del mar y con condiciones de viento mucho más limitadas que en otros puntos del país, empezó a formarse con lo que tenía a mano. El dique El Cadillal y Tafí del Valle fueron sus primeros “spots”, esos lugares donde los kiteboarders entrenan y desarrollan su técnica.