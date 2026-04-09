Tandas o cundinas: cómo es el método de ahorro grupal que depende 100% de la confianza

Ahorrar no tiene por qué ser una actividad que siga los patrones más tradicionales como la alcancía o los plazos fijos. Cada estilo de vida y, sobre todo, el tipo de ingreso, serán los que indiquen cuál es la forma en que a una persona le conviene o puede ahorrar. Quienes prefieren los trabajos grupales y funcionan mejor con esta modalidad o bajo la presión del entorno, pueden recurrir a un antiguo sistema de ahorro que se retomó en los últimos años: las tandas, roscas o cundinas.