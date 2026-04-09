Tandas o cundinas: cómo es el método de ahorro grupal que depende 100% de la confianza

Resumen para apurados
- Ahorristas utilizan hoy las tandas o cundinas, un método grupal de ahorro basado en la confianza, para juntar grandes sumas de dinero mediante aportes fijos y turnos sorteados.
- El sistema, de origen incierto pero popular en México, consiste en fondos comunes donde cada integrante deposita un monto igual durante un plazo pactado hasta completar el ciclo.
- Aunque fomenta la disciplina financiera, su falta de regulación legal y riesgos inflacionarios o fiscales plantean desafíos para su permanencia frente a métodos bancarios.
Ahorrar no tiene por qué ser una actividad que siga los patrones más tradicionales como la alcancía o los plazos fijos. Cada estilo de vida y, sobre todo, el tipo de ingreso, serán los que indiquen cuál es la forma en que a una persona le conviene o puede ahorrar. Quienes prefieren los trabajos grupales y funcionan mejor con esta modalidad o bajo la presión del entorno, pueden recurrir a un antiguo sistema de ahorro que se retomó en los últimos años: las tandas, roscas o cundinas.
El sitio roscamoneycircle.com explica que el origen de las tandas es un poco incierto, pero que suele asociarse a una combinación de prácticas autóctonas en México. A estas se sumaron también influencias de inmigrantes africanos y asiáticos. Se trata de una especie de fondo de inversión con el que todos sus participantes deben comprometerse de manera responsable.
Tandas y cundinas: un método de ahorro comunitario
Organizar una tanda consiste en reunir a un grupo de personas que depositarán una cantidad igual de dinero durante un tiempo determinado. Cada grupo definirá el monto a ahorrar y el plazo en que el dinero debe entregarse. Con ese dinero se arma un fondo común que se entregará a cada uno de los participantes según un orden predefinido.
Por ejemplo, si un grupo de 10 personas forma una tanda, se deberá sortear en qué orden el fondo corresponderá a cada uno. Estas personas pueden decidir cuánto dinero depositar y cada cuánto tiempo. Por ejemplo, $10.000 cada mes. La tanda será de 10 meses en total y los primeros $100.000 juntados por las 10 personas irán al primer participante que se haya decidido.
Todos los participantes deberán seguir depositando los $10.000 mensuales hasta cumplir todo el ciclo previsto. En este caso, se deberían depositar $10.000 durante 10 meses.
Ventajas y desventajas de las tandas de ahorro
Quienes participan en una tanda tienen la intención de crear un ahorro y obtener un monto fijo. De otras maneras, difícilmente se podría acceder a estas sumas de forma tan inmediata. Para que una tanda salga bien, debe existir un compromiso real con el resto del grupo, por lo que lo mejor es hacerlo con personas de confianza. Al haber una responsabilidad, tiende a ser más fácil comprometerse para guardar una parte del salario del mes.