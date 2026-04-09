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Frío, lluvia y nubes: así será el tiempo del fin de semana en las provincias del NOA

Con el inicio del otoño, las temperaturas se mantendrán moderadas en el Noroeste argentino y la nubosidad marcarán la agenda de la región durante esos días.

Frío, lluvia y nubes: así será el tiempo del fin de semana en las provincias del NOA Foto: LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció lluvias y nubosidad para las provincias del NOA este fin de semana, con temperaturas moderadas por el inicio del otoño en Catamarca, Jujuy, Salta y la región.
  • Pese a la falta de alertas meteorológicas, se esperan mínimas inferiores a 20 °C y alta nubosidad. El informe del SMN sugiere reconsiderar actividades al aire libre en la región.
  • Este cambio climático consolida la transición al otoño en el Noroeste argentino. El impacto se verá en la planificación urbana y turística ante la persistencia de la humedad.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico extendido para los próximos siete días. A horas de iniciar el fin de semana, los argentinos quieren saber cuáles serán las condiciones meteorológicas. En el noroeste argentino habrá que reconsiderar algunos de los planes al aire libre, porque en la mayoría de las provincias de la región hay probabilidades de precipitaciones anunciadas.

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Las lluvias no ocuparán el 100% del fin de semana en las provincias del NOA, pero sí lo hará la presencia de las nubes. Además, aunque las temperaturas máximas serán variadas en la región, las mínimas se mantendrán por debajo de los 20 °C, dando cuenta del inicio del otoño. Las advertencias del Sistema de Alerta Temprana no alcanzan al NOA, según la última actualización del SMN.

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