Frío, lluvia y nubes: así será el tiempo del fin de semana en las provincias del NOA

Las lluvias no ocuparán el 100% del fin de semana en las provincias del NOA, pero sí lo hará la presencia de las nubes. Además, aunque las temperaturas máximas serán variadas en la región, las mínimas se mantendrán por debajo de los 20 °C, dando cuenta del inicio del otoño. Las advertencias del Sistema de Alerta Temprana no alcanzan al NOA, según la última actualización del SMN.