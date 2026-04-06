Alerta por ciclogénesis en el país: las zonas afectadas por la llegada de un sistema de baja presión

La ciclogénesis que se estaba alertando en el horizonte de los pronósticos meteorológicos ya es una confirmación en el centro y este del territorio nacional. Mientras la advertencia por tormentas rige en la zona más oriental de la Argentina, los modelos climáticos señalaron la llegada de este fenómeno que favorecerá los cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
El otoño se hará sentir con fuerza en el este y parte del núcleo argentino, con condiciones meteorológicas que coinciden con un sistema de baja presión atmosférica. Por este tiempo, las temperaturas otoñales, la nubosidad y las precipitaciones abundantes signarían las jornadas por 48 horas.
El centro y el litoral bajo alerta por ciclogénesis
La caída de agua y tormentas se instalarían este lunes y martes en las provincias centrales, afectando también en esta ocasión al sector medio y norte del Litoral, según destacaron desde Meteored. Los efectos, sin embargo, repercutirían en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que ya se encuentra bajo alerta amarilla. En algunos puntos específicos de la provincia, los acumulados alcanzarían los 100 mm, mientras que en otras zonas se esperan valores cercanos a los 50 mm.
El aumento de la inestabilidad y la intensidad de los fenómenos climáticos se debe al inicio de un proceso de ciclogénesis, un centro de bajas presiones a nivel superficie sobre el este del país, que estaría generalizando y potenciando nuevamente los chaparrones (y las ventiscas a su alrededor) en las jurisdicciones centrales.
El pronóstico de las próximas 48 horas bajo los efectos de la ciclogénesis
El período de mayor fuerza se espera entre la noche de este lunes y la madrugada del martes. El mal clima comenzaría desde la tarde-noche, con temperaturas mínimas de 17°C y máximas de 20°C. Los soplos de aire podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el parte oficial.
El martes se perfila como el día más cambiante de la semana, con probabilidad de caída de agua que podría llegar al 70% durante la noche y rachas de hasta 59 km/h. El termómetro oscilará entre 16 y 21 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la presencia de viento fuerte del sector este podría potenciar la sensación de frío y generar complicaciones para la circulación urbana.