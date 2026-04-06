Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta por ciclogénesis en el país: las zonas afectadas por la llegada de un sistema de baja presión

El sistema que se instalará por 48 horas puede intensificar la inestabilidad climática con mayores precipitaciones, ráfagas de viento, nubosidad y temperaturas bajas.

La ciclogénesis se extendería por 48 horas en el centro y el Litoral. La ciclogénesis se extendería por 48 horas en el centro y el Litoral. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

La ciclogénesis que se estaba alertando en el horizonte de los pronósticos meteorológicos ya es una confirmación en el centro y este del territorio nacional. Mientras la advertencia por tormentas rige en la zona más oriental de la Argentina, los modelos climáticos señalaron la llegada de este fenómeno que favorecerá los cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Tras la tormenta, la canción: Tan Biónica volvió con un show para recordar

Tras la tormenta, la canción: Tan Biónica volvió con un show para recordar

El otoño se hará sentir con fuerza en el este y parte del núcleo argentino, con condiciones meteorológicas que coinciden con un sistema de baja presión atmosférica. Por este tiempo, las temperaturas otoñales, la nubosidad y las precipitaciones abundantes signarían las jornadas por 48 horas.

El centro y el litoral bajo alerta por ciclogénesis 

La caída de agua y tormentas se instalarían este lunes y martes en las provincias centrales, afectando también en esta ocasión al sector medio y norte del Litoral, según destacaron desde Meteored. Los efectos, sin embargo, repercutirían en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que ya se encuentra bajo alerta amarilla. En algunos puntos específicos de la provincia, los acumulados alcanzarían los 100 mm, mientras que en otras zonas se esperan valores cercanos a los 50 mm.

El aumento de la inestabilidad y la intensidad de los fenómenos climáticos se debe al inicio de un proceso de ciclogénesis, un centro de bajas presiones a nivel superficie sobre el este del país, que estaría generalizando y potenciando nuevamente los chaparrones (y las ventiscas a su alrededor) en las jurisdicciones centrales.

El pronóstico de las próximas 48 horas bajo los efectos de la ciclogénesis 

El período de mayor fuerza se espera entre la noche de este lunes y la madrugada del martes. El mal clima comenzaría desde la tarde-noche, con temperaturas mínimas de 17°C y máximas de 20°C. Los soplos de aire podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el parte oficial.

El martes se perfila como el día más cambiante de la semana, con probabilidad de caída de agua que podría llegar al 70% durante la noche y rachas de hasta 59 km/h. El termómetro oscilará entre 16 y 21 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la presencia de viento fuerte del sector este podría potenciar la sensación de frío y generar complicaciones para la circulación urbana.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por temperaturas extremas: la ola de calor avanzará sobre una de las provincias del NOA

Alerta por temperaturas extremas: la ola de calor avanzará sobre una de las provincias del NOA

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

Riesgo por tormentas severas en el país: las provincias bajo alerta naranja y amarillo

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Pronóstico en Tucumán: pocas lluvias, mucho calor y un descenso de temperatura en el fin de semana

Pronóstico en Tucumán: pocas lluvias, mucho calor y un descenso de temperatura en el fin de semana

Lo más popular
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”
1

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
2

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
3

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión
4

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones
5

Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles
6

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Más Noticias
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá cubierto y volverá a bajar la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá cubierto y volverá a bajar la temperatura

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Comentarios