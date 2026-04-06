Alerta por ciclogénesis en el país: las zonas afectadas por la llegada de un sistema de baja presión

El centro y el litoral bajo alerta por ciclogénesis

La caída de agua y tormentas se instalarían este lunes y martes en las provincias centrales, afectando también en esta ocasión al sector medio y norte del Litoral, según destacaron desde Meteored. Los efectos, sin embargo, repercutirían en mayor medida en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que ya se encuentra bajo alerta amarilla. En algunos puntos específicos de la provincia, los acumulados alcanzarían los 100 mm, mientras que en otras zonas se esperan valores cercanos a los 50 mm.