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Tras el temporal, 66 escuelas ya retomaron las clases y 30 siguen sin actividad presencial

El Ministerio de Educación informó que avanza la normalización del sistema. La inaccesibilidad por caminos dañados aún impide la reapertura total, aunque se garantiza la continuidad pedagógica.

Tras el temporal, 66 escuelas ya retomaron las clases y 30 siguen sin actividad presencial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Educación provincial informó que 66 escuelas retomaron clases tras el temporal, mientras 30 siguen cerradas por daños en caminos para garantizar la seguridad.
  • De 96 escuelas afectadas inicialmente, el 6% aún no tiene presencialidad. Los docentes mantienen el vínculo pedagógico mediante tareas virtuales mientras se reparan los accesos.
  • Se espera una normalización progresiva del sistema educativo. El operativo conjunto prioriza la seguridad de la comunidad y el pronto regreso a las aulas en toda la provincia.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Educación de la Provincia, a cargo de Susana Montaldo, informó que continúa el proceso de normalización del dictado de clases en los establecimientos afectados por el reciente temporal.

De las 96 escuelas que inicialmente habían suspendido la actividad, 66 ya retomaron las clases presenciales, mientras que 30 permanecen cerradas debido a problemas de acceso ocasionados por caminos dañados tras las intensas lluvias.

Desde la cartera educativa explicaron que, en estos casos, se garantiza la continuidad pedagógica mediante trabajos virtuales que los docentes brindan a los alumnos, con el objetivo de sostener el vínculo educativo mientras persistan las dificultades.

Si se considera que el sistema educativo provincial cuenta con aproximadamente 1.750 establecimientos, la situación actual representa cerca del 6% de escuelas que aún no pudieron reabrir sus puertas. No obstante, se espera que ese número disminuya progresivamente a medida que mejoren las condiciones de acceso.

Las autoridades destacaron que se trabaja de manera articulada para restablecer la presencialidad en la totalidad de las instituciones, con foco en la seguridad de la comunidad educativa y el acompañamiento a las familias afectadas por el temporal.

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