Las escuelas y las lluvias: fueron reabiertas 42; faltan 54

Tras el fuerte temporal del sábado por la noche, que provocó anegamientos, desbordes de ríos y daños en caminos rurales, el Comité de Emergencia continúa trabajando en distintos puntos de la provincia para restablecer la normalidad. En este contexto, el foco está puesto en la vuelta a clases: hasta el momento, 42 escuelas lograron reabrir sus puertas, mientras que otras 54 siguen sin actividad presencial debido a problemas de accesibilidad.
En el Ministerio de Educación, que conduce Susana Montaldo, informaron que los establecimientos que aún permanecen cerrados no presentan daños estructurales en su mayoría, sino que el principal obstáculo es el estado de los caminos secundarios y terciarios, seriamente afectados por las lluvias. Para sostener la continuidad pedagógica, los alumnos reciben actividades virtuales enviadas por sus docentes.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó que la provincia atraviesa un verano atípico, con precipitaciones que superaron ampliamente lo esperado. “Estamos hablando de casi 300 milímetros en algunos puntos, sobre todo en las cuencas que alimentan al río Medina, al arroyo Matazambi y al río Seco”, detalló.
Según indicó, la intensidad y persistencia de las lluvias saturaron los suelos, complicando las tareas de reparación y mantenimiento. “Son lluvias de baja intensidad, pero constantes, lo que impide que los equipos puedan trabajar con normalidad”, señaló.
Recuperar los accesos
En ese marco, destacó que las tareas están centradas en recuperar los accesos a las escuelas para garantizar el regreso a la presencialidad en los próximos días. “Hoy ya 42 establecimientos volvieron a la normalidad. La mayoría de los que no pueden abrir es por problemas en los caminos”, remarcó.
Las zonas más comprometidas incluyen áreas rurales y localidades como El Timbó y Santa Ana, donde además hay familias evacuadas. El impacto del agua sobre la red vial terciaria -clave para conectar parajes con centros educativos- es uno de los principales desafíos que enfrenta el operativo.
A pesar del escenario, el Gobierno asegura que la red vial primaria se mantiene en buen estado y que los puentes no sufrieron daños gracias a trabajos de prevención realizados previamente. También continúan las tareas de limpieza en ríos y canales para mitigar futuros inconvenientes.
Mientras tanto, la vuelta total a las aulas dependerá de la mejora de las condiciones climáticas y del avance en la recuperación de los caminos rurales, en una provincia que, según las autoridades, aún siente los efectos de lluvias “impensadas para esta época del año”.