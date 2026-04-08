Las escuelas y las lluvias: fueron reabiertas 42; faltan 54

Tras el fuerte temporal del sábado por la noche, que provocó anegamientos, desbordes de ríos y daños en caminos rurales, el Comité de Emergencia continúa trabajando en distintos puntos de la provincia para restablecer la normalidad. En este contexto, el foco está puesto en la vuelta a clases: hasta el momento, 42 escuelas lograron reabrir sus puertas, mientras que otras 54 siguen sin actividad presencial debido a problemas de accesibilidad.