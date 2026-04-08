Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los rumores que lo vinculan con Graciela Alfano

Resumen para apurados
- Benjamín Vicuña desmintió rumores de romance con Graciela Alfano tras el estreno de una obra en Buenos Aires, calificando los dichos de la actriz como un simple chiste mediático.
- Alfano relató con humor un encuentro con el chileno y sugirió celos de su pareja, Anita Espasandín. El actor aclaró que su novia tomó el tema a risa y que no hubo conflicto real.
- Vicuña busca frenar la escalada mediática para proteger su relación actual. El episodio resalta la tensión constante entre la vida privada de los famosos y el juego del espectáculo.
En el mundo del espectáculo, una escena casual puede escalar rápidamente y convertirse en tema de debate. Eso fue lo que ocurrió con Benjamín Vicuña y Graciela Alfano, luego de que un relato de la actriz derivara en versiones de celos, insinuaciones y comentarios que pusieron al actor en el centro de la escena. Frente a ese escenario, el chileno decidió dar su versión con una definición tajante: “Fue un chiste”.
Todo comenzó cuando Alfano contó en Mediodía bien arriba (TV Pública) un encuentro que mantuvo con Vicuña durante un evento. Según relató, ambos conversaban muy cerca, algo que atribuyó al ruido del lugar, cuando apareció Anita Espasandín, pareja del actor. Con su estilo descontracturado, describió la escena con humor: “Saltó como una araña para agarrarlo”, dijo entre risas, y agregó que la arquitecta “se le colgó”, interpretando la situación como un gesto de “marcar posesión”.
Las declaraciones no quedaron ahí. Alfano profundizó el tono mediático con bromas y comentarios provocadores que rápidamente se viralizaron. Llegó a afirmar que Vicuña era su “permitido” y deslizó que no tendría inconvenientes en participar de un hipotético trío, incluso mencionando a Evangelina Anderson en ese escenario imaginario.
Con ese contexto, días después Vicuña fue consultado al respecto durante la función de prensa de Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella. Rodeado de micrófonos, buscó bajar el tono desde el inicio. “Me hacen poner colorado ustedes con estas preguntas porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor que tiene ella”, expresó, visiblemente incómodo pero sereno.
El actor remarcó que no existió ninguna situación fuera de lugar ni tensión en su relación. Según explicó, todo fue un episodio distendido que luego se amplificó. “Con Anita sabemos quién es quién. Lo de Alfano fue un chiste y ella se cag... de risa”, afirmó, al tiempo que dejó en claro que su pareja también tomó el tema con humor.
La aclaración apuntó tanto a desactivar versiones de conflicto como a marcar distancia con el juego mediático que suele rodear este tipo de situaciones. Vicuña evitó profundizar en el tema y se mostró firme en su postura. “No, nada que ver”, respondió cuando le preguntaron si el episodio había generado incomodidad en su vínculo.
Sin embargo, la insistencia de los periodistas continuó, en busca de mayores precisiones. Fue entonces cuando el actor decidió cerrar el tema con una frase que reflejó su fastidio: “Vengo a ver a los amigos y me fumo una que no tengo nada que ver”.
El episodio reunió todos los elementos habituales del mundo del espectáculo: una figura como Alfano, reconocida por su estilo sin filtros; un actor de alto perfil como Vicuña; y una escena que, contada con humor, abrió la puerta a múltiples interpretaciones. El resultado fue una cadena de versiones que obligó al protagonista a salir a aclarar.