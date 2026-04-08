Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los rumores que lo vinculan con Graciela Alfano

En el mundo del espectáculo, una escena casual puede escalar rápidamente y convertirse en tema de debate. Eso fue lo que ocurrió con Benjamín Vicuña y Graciela Alfano, luego de que un relato de la actriz derivara en versiones de celos, insinuaciones y comentarios que pusieron al actor en el centro de la escena. Frente a ese escenario, el chileno decidió dar su versión con una definición tajante: “Fue un chiste”.