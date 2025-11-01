El dolor de Benjamín Vicuña por sus hijos: "No los veo hace 40 y tantos días"

Benjamín Vicuña abrió su corazón y conmovió a todos al hablar del difícil momento personal que atraviesa. En una entrevista con el programa Podemos Hablar (Chilevisión), el actor se mostró visiblemente afectado al referirse a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con "La China” Suárez.
“No veo a mis hijos hace más de 40 y tantos días”, confesó Vicuña, dejando en evidencia el profundo dolor que lo acompaña desde que los viajan seguido a Turquía donde vive la madre con su pareja, el futbolista Mauro Icardi. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, expresó con entereza, aunque sin poder ocultar la tristeza que lo invade.
La tristeza de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos
Cuando habla de la distancia que lo separa con sus hijos, Vicuña no puede evitar su tristeza y frustración. “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, admitió.
Respecto de la relación con la madre de los menores, Vicuña no dudó: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”.
¿Qué ocurre cuando no hay entendimiento posible? El actor responde desde la resignación y el afecto: “Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”. Sin embargo, también confirmó que el próximo 29 de noviembre podrá celebrar su cumpleaños junto a sus dos hijos.