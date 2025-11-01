Secciones
EspectáculosFamosos

El dolor de Benjamín Vicuña por sus hijos: "No los veo hace 40 y tantos días"

Magnolia y Amancio viven en Turquía junto a "La China" Suárez y Mauro Icardi.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con La China Suárez Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con "La China" Suárez
Hace 2 Hs

Benjamín Vicuña abrió su corazón y conmovió a todos al hablar del difícil momento personal que atraviesa. En una entrevista con el programa Podemos Hablar (Chilevisión), el actor se mostró visiblemente afectado al referirse a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, frutos de su relación con "La China” Suárez.

La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de quienes la criticaron

La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de quienes la criticaron

“No veo a mis hijos hace más de 40 y tantos días”, confesó Vicuña, dejando en evidencia el profundo dolor que lo acompaña desde que los viajan seguido a Turquía donde vive la madre con su pareja, el futbolista Mauro Icardi. “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, expresó con entereza, aunque sin poder ocultar la tristeza que lo invade.

La tristeza de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos

Cuando habla de la distancia que lo separa con sus hijos, Vicuña no puede evitar su tristeza y frustración.  “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”, admitió. 

Respecto de la relación con la madre de los menores, Vicuña no dudó: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo, con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es un problema grave”.

¿Qué ocurre cuando no hay entendimiento posible? El actor responde desde la resignación y el afecto: “Así todo, yo como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con su mamá, porque Eugenia es una buena mamá. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”. Sin embargo, también confirmó que el próximo 29 de noviembre podrá celebrar su cumpleaños junto a sus dos hijos. 

Temas Benjamín VicuñaEugenia "China" SuárezMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

Nieva, sobre el paro de municipales: “Se están haciendo sumarios como nunca en la historia de la Dirección de Tránsito”

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios