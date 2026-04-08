La Caja Popular de Ahorros denunció al ex jugador de San Martín, Adrián Arregui, por una presunta maniobra millonaria

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la supuesta improcedencia del reclamo. La Caja afirma que Arregui no estaba asegurado bajo su póliza, ya que su vínculo con San Martín era en carácter de “aportante autónomo” dentro de un régimen especial de la AFA, por lo que considera ilegítima la demanda iniciada como si la CPA fuera su ART.