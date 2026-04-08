El dólar oficial cayó $5 y se ubicó en $1.410 en el Banco Nación: qué pasó con el "blue" y el mayorista

En el segmento mayorista, la divisa también finalizó con un descenso de cinco unidades, hasta los $1.387,50, en una rueda que mostró señales de distensión. Durante la jornada se negociaron U$S429 millones en el mercado de contado, en un contexto marcado por un mayor optimismo financiero vinculado a la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.