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El dólar oficial cayó $5 y se ubicó en $1.410 en el Banco Nación: qué pasó con el "blue" y el mayorista

La divisa interrumpió su racha de estabilidad y registró una baja generalizada, mientras el informañ amplió su retroceso en lo que va de 2026.

TUCUMÁN. El dólar oficial se negoció por arriba de los $1.400. TUCUMÁN. El dólar oficial se negoció por arriba de los $1.400.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El dólar oficial cayó $5 este miércoles hasta los $1.410 en el Banco Nación debido a un clima de optimismo financiero, afectando también a los segmentos blue y mayorista.
  • La baja corta una racha de estabilidad en un contexto de distensión en Oriente Medio. El blue retrocedió a valores de septiembre de 2025, acumulando una caída de $140 en el año.
  • La brecha cambiaria del 20,2% habilita compras diarias de divisas por el Banco Central. La atención se centra ahora en la sostenibilidad del dólar quieto frente a la inflación.
Resumen generado con IA

El dólar oficial cerró la jornada de este miércoles con una baja de cinco unidades y se ubicó en $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA), luego de haber tocado un mínimo de $1.405 durante la mañana. 

De este modo, el billete minorista interrumpió una serie de tres días de estabilidad en torno a los $1.415 y registra una mínima suba de $5 en lo que va de abril.

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En el segmento mayorista, la divisa también finalizó con un descenso de cinco unidades, hasta los $1.387,50, en una rueda que mostró señales de distensión. Durante la jornada se negociaron U$S429 millones en el mercado de contado, en un contexto marcado por un mayor optimismo financiero vinculado a la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.

En cuanto al tipo de cambio aplicado al comercio exterior, se pactó con una suba de $5,50 respecto del cierre de marzo. Sin embargo, en el acumulado de 2026 mantiene una caída de $67,50.

Por su parte, el Banco Central fijó para la fecha una banda superior de su esquema cambiario en $1.667,89. En ese marco, el dólar mayorista quedó a $280,39 o un 20,2% por debajo de ese límite, una brecha que continúa habilitando la posibilidad de compras diarias en el mercado spot por parte de la autoridad monetaria.

El dilema de un dólar quieto y una inflación que no cede

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En el mercado informal, el dólar "blue" también registró una baja de $5, hasta los $1.390 para la venta. De esta manera, igualó el valor observado el 10 de septiembre de 2025, hace siete meses, y amplió a $140 o 9,1% la pérdida acumulada desde el inicio de 2026.

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