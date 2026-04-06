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Caen los bonos en dólares y el riesgo país opera por arriba de los 610 puntos

En un contexto global tenso, los ADRs y bonos en dólares se dan vuelta y anotan mayoría de bajas en la primera rueda tras el fin de semana largo.

INDICADORES EN RIESGO. Las Bolsas de todo el mundo están atentas a la crisis en Medio Oriente y cómo impactará ello en la economía global. afp INDICADORES EN RIESGO. Las Bolsas de todo el mundo están atentas a la crisis en Medio Oriente y cómo impactará ello en la economía global. afp
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bonos en dólares caen y el riesgo país sube a 612 puntos este lunes 6 de abril ante la tensión global entre EE.UU. e Irán que afecta los mercados financieros internacionales.
  • Tras un inicio alcista, la cautela por el conflicto en Medio Oriente y el alza del crudo revirtieron la tendencia. Los ADRs ceden hasta 3,2% mientras el S&P Merval opera con paridad.
  • Analistas señalan que la inflación y tasas negativas exigen reforzar el ancla monetaria. Se espera que una reactivación del crédito ayude a sectores deprimidos como la construcción.
Resumen generado con IA

Los bonos en dólares se dan vuelta y caen tras arrancar al alza este lunes 6 de abril, en medio de la cautela global. En ese marco, los Globales ceden hasta 0,2% liderados por el tramo largo y el riesgo país avanza hasta los 612 puntos básicos, según J.P. Morgan. Los ADRs, por su parte, recortan hasta 3,2%.

Según un informe de Puente, la deuda mostró un comportamiento dispar entre los distintos segmentos la semana pasada. Los títulos bajo ley extranjera registraron una caída promedio del 1%, mientras que los bonos bajo legislación local se mantuvieron prácticamente sin cambios. En el acumulado de marzo, las bajas alcanzaron el 2,5% y el 1,2%, respectivamente, con el riesgo país en torno a los 615 puntos básicos.

El S&P Merval en dólares cedió 1%, pero subieron los bonos y bajó el riesgo país

En paralelo, los bonos soberanos en pesos mostraron una dinámica más favorable, con subas generalizadas. Se destacaron especialmente los instrumentos ajustados por CER, que avanzaron un 3,0%, mientras que en el balance mensual sobresalieron tanto los bonos CER como los duales con opción TAMAR a 2026, con alzas de 7,2% y 3,9%, respectivamente.

Los inversores esperan noticias claras sobre el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un alto el fuego y se muestran cautos ante las pérdidas sostenidas de suministro provocadas por las interrupciones en el transporte marítimo y su efecto sobre los precios del petróleo y las expectativas ‌de inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros. En ese marco, el petróleo WTI avanza por encima del u$s108.

En el plano local, Roberto Geretto de Adcap Grupo Financiero destacó que "a pesar que la base monetaria viene cayendo 2,5 billones de pesos en lo que va ‌del 2026, se tiene una aceleración de la inflación y tasas reales negativas".

"Esto es sinónimo de una caída en la demanda de dinero, donde reforzar el ancla monetaria y mejorar ‌expectativas juegan un rol central para dar vuelta la historia. También ayudaría una reactivación crediticia y mejoras en ciertos sectores que viene deprimidos como la construcción, donde la última baja de encajes apunta en esa dirección", explicó.

ADRs y S&P Merval

En Wall Street, las acciones argentinas caen hasta 2,7% de la mano de YPF y Edenor, seguidas de Transportadora de Gas (-2,2%) y Central Puerto (-2,2%). Solo avanza Bioceres (+4,4%).

Por otra parte, el S&P Merval cotiza estable a 2.999.042,77 puntos. Los bajas del día son encabezadas por Edenor (-3,4%), BBVA (-2,3%), Telecom (-2,1%), Loma Negra (-1,5%) y Banco Macro (-1,3%). En el otro extremo, las subas son lideradas por Aluar (+3,4%), Banco de Valores (+2,3%), Ternium (+1,8%) y Transener (+1,4%).

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