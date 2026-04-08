Tarucas suma a Heredia para reforzar la tercera línea en un tramo clave del Súper Rugby Américas

Resumen para apurados
- Santiago Heredia se incorporó a Tarucas para disputar el Súper Rugby Américas en Argentina, con el fin de cubrir bajas por lesión en la tercera línea del equipo del NOA.
- El forward de Tucumán Rugby llega tras las lesiones de García Hamilton y Parada Heit. Su perfil defensivo y su juego aéreo buscan dar solidez al pack ante la exigencia del torneo.
- La llegada de Heredia otorga profundidad al plantel en una etapa decisiva. Tarucas apuesta a mantener la intensidad y competitividad para clasificar a las finales del certamen.
La franquicia del NOA, Tarucas, confirmó la incorporación de Santiago Heredia como refuerzo para los próximos compromisos de la temporada. El jugador de Tucumán Rugby se suma en un momento determinante del calendario del Súper Rugby Américas, con el objetivo de cubrir un sector golpeado por las lesiones de Facundo García Hamilton y Nicolás Parada Heit.
Heredia llega para reforzar la tercera línea, una zona clave en la estructura del equipo, tanto en defensa como en el juego de contacto. Su perfil encaja con las necesidades del plantel: intensidad, capacidad defensiva y un buen desempeño en el juego aéreo, aspectos que buscarán fortalecer el funcionamiento del pack de forwards.
Desde el cuerpo técnico valoraron la incorporación como una respuesta a una coyuntura exigente. Álvaro Galindo destacó que el objetivo es sostener el nivel competitivo en una temporada en la que el equipo apunta a consolidarse como protagonista dentro del torneo.
En un contexto de paridad y con la clasificación en juego, Tarucas apuesta a sumar variantes y mantener la intensidad en todas sus líneas. La llegada de Heredia no solo cubre una necesidad inmediata, sino que también aporta profundidad a un plantel que busca sostener su rendimiento en la recta decisiva.