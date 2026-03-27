Francisco y Facundo Moreno: duelo de hermanos en el Súper Rugby Américas

Miguel Moreno, el padre, observaba orgulloso no solo a sus hijos, sino a toda la familia que seguía llegando. Pero quienes mejor resumieron el sentir del grupo fueron las abuelas. Elena Lucena, con su bandera en mano, hablaba emocionada sobre sus nietos: “Le doy gracias a Dios de que puedan estar aquí. Yo quería hacer esta bandera para los dos, para que ninguno se sienta menos. Que gane cualquiera, nosotros vamos a estar felices“. Por otro lado, María Mahana, la otra abuela de los jóvenes, recordaba los inicios como si todo hubiera sucedido ayer. “Cuando eran chicos pasaban mucho tiempo conmigo porque vivía cerca de su casa. Siempre se portaron bien, son unos muy buenos chicos”, destacaba.