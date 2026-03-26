La receta sin harinas para el brownie de chocolate de Marta Verona

Brownie
El brownie es un postre clásico que destaca por su densidad y sabor a chocolate, consolidándose como un favorito en hogares y cafeterías. Recientemente, la chef Marta Verona, ganadora de MasterChef 6 en España, transformó esta receta tradicional en una alternativa innovadora y accesible para todos.
Su versión saludable revoluciona la pastelería al prescindir totalmente de harinas y azúcares añadidos durante su elaboración. Esta propuesta destaca por su sencillez, ya que se prepara en pocos minutos y no requiere el uso del horno, facilitando una opción nutritiva sin sacrificar el placer del chocolate.
- 2 bananas grandes maduras
- 2 huevos
- 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo
- 1 cucharadita de levadura química
- Trocitos de chocolate 70% para decorar
- Un puñado de nueces para decorar
- 1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)
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