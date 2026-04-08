Luego del temporal, San Miguel de Tucumán busca mitigar inundaciones con dos obras clave

El fin de semana de tormentas en San Miguel de Tucumán terminó con una mesa de trabajo técnica y un anuncio de obras. La intendenta Rossana Chahla encabezó ayer una reunnión de gabinete en la que confirmó la adjudicación de tareas en el barrio 360 Viviendas, donde se intervendrán los canales Nueva Esperanza y Alejandro Heredia.