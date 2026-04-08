Luego del temporal, San Miguel de Tucumán busca mitigar inundaciones con dos obras clave

El fin de semana de tormentas en San Miguel de Tucumán terminó con una mesa de trabajo técnica y un anuncio de obras. La intendenta Rossana Chahla encabezó ayer una reunnión de gabinete en la que confirmó la adjudicación de tareas en el barrio 360 Viviendas, donde se intervendrán los canales Nueva Esperanza y Alejandro Heredia.
El proyecto consiste en el revestimiento de hormigón y la ampliación de la capacidad de transporte de los cauces, una maniobra diseñada para acelerar el escurrimiento en una de las zonas más críticas del sudeste.
Según el esquema oficial, esta primera etapa impactará en la seguridad hídrica de 25.000 vecinos. En paralelo, la intendenta informó que en las próximas semanas se presentarán los pliegos para una segunda intervención de gran escala en el barrio Margaritas.
Chahla dijo que estos movimientos rompen una inercia de "décadas" sin inversión en infraestructura de drenaje, ubicando a la gestión actual en una etapa de "profundización" de medidas de mitigación frente a fenómenos climáticos extremos.