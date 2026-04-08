Tucumán: mejora el tiempo tras el temporal, pero sigue la nubosidad

Resumen para apurados
- Tucumán tendrá este miércoles 8 de abril una jornada estable tras el temporal, según el SMN. Se espera cielo nublado, sin lluvias y temperaturas entre los 13°C y 22°C.
- Tras días de lluvias intensas que afectaron rutas y localidades, la humedad supera el 90% con vientos leves. La probabilidad de precipitaciones hoy es casi nula (0-10%).
- El SMN prevé una mejora paulatina con temperaturas en ascenso y nubosidad variable. Este cambio permitirá normalizar la situación tras las complicaciones generadas por el temporal.
Luego de varios días marcados por lluvias intensas y un temporal que dejó consecuencias en distintos puntos de la provincia, Tucumán tendrá este miércoles 8 de abril una jornada más estable, aunque con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con el parte oficial, la temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima, en un contexto de alta humedad —que supera el 90%— y vientos leves del sector norte. La visibilidad se mantiene buena y no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.
El día comenzará con condiciones parcialmente nubladas y una temperatura cercana a los 18°C. Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente cubierto, con una leve suba térmica que alcanzará los 22°C. Por la noche, en tanto, se mantendrán las mismas condiciones, con registros que descenderán nuevamente a los 18°C.
En cuanto a las lluvias, el pronóstico indica una probabilidad prácticamente nula durante la mañana y muy baja hacia la tarde y la noche, en torno al 0% al 10%, lo que marca un cambio respecto a la inestabilidad de los días previos.
Este escenario se da luego de un período de precipitaciones persistentes en la región, con jornadas inestables y acumulados importantes que generaron complicaciones, en línea con lo anticipado por el organismo meteorológico en los últimos días.
Para los próximos días, el SMN prevé condiciones similares: nubosidad variable, temperaturas en ascenso y baja probabilidad de lluvias, lo que podría dar lugar a una paulatina mejora tras el temporal.