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Tucumán: mejora el tiempo tras el temporal, pero sigue la nubosidad

Conocé el detallado pronóstico para la jornada.

CUBIERTO. Al menos la mitad del día el cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. CUBIERTO. Al menos la mitad del día el cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán tendrá este miércoles 8 de abril una jornada estable tras el temporal, según el SMN. Se espera cielo nublado, sin lluvias y temperaturas entre los 13°C y 22°C.
  • Tras días de lluvias intensas que afectaron rutas y localidades, la humedad supera el 90% con vientos leves. La probabilidad de precipitaciones hoy es casi nula (0-10%).
  • El SMN prevé una mejora paulatina con temperaturas en ascenso y nubosidad variable. Este cambio permitirá normalizar la situación tras las complicaciones generadas por el temporal.
Resumen generado con IA

Luego de varios días marcados por lluvias intensas y un temporal que dejó consecuencias en distintos puntos de la provincia, Tucumán tendrá este miércoles 8 de abril una jornada más estable, aunque con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el parte oficial, la temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima, en un contexto de alta humedad —que supera el 90%— y vientos leves del sector norte. La visibilidad se mantiene buena y no se esperan precipitaciones significativas durante la jornada.

El día comenzará con condiciones parcialmente nubladas y una temperatura cercana a los 18°C. Hacia la tarde, el cielo continuará mayormente cubierto, con una leve suba térmica que alcanzará los 22°C. Por la noche, en tanto, se mantendrán las mismas condiciones, con registros que descenderán nuevamente a los 18°C.

En cuanto a las lluvias, el pronóstico indica una probabilidad prácticamente nula durante la mañana y muy baja hacia la tarde y la noche, en torno al 0% al 10%, lo que marca un cambio respecto a la inestabilidad de los días previos.

Este escenario se da luego de un período de precipitaciones persistentes en la región, con jornadas inestables y acumulados importantes que generaron complicaciones, en línea con lo anticipado por el organismo meteorológico en los últimos días.

Para los próximos días, el SMN prevé condiciones similares: nubosidad variable, temperaturas en ascenso y baja probabilidad de lluvias, lo que podría dar lugar a una paulatina mejora tras el temporal.

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