Simeone, a corazón abierto sobre Griezmann: “Primero un jugador, después un amigo”

“Te considero un jugador y después un amigo”, expresó el “Cholo”, marcando el equilibrio que sostuvo durante años entre la cercanía personal y la exigencia profesional. En ese sentido, fue fiel a su estilo: “Te quiero mucho, pero sabés que soy tu entrenador, y que si no corrés vas para afuera”, recordó entre risas, dejando en claro que el compromiso fue siempre la base de la relación.