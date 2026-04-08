Simeone, a corazón abierto sobre Griezmann: “Primero un jugador, después un amigo”

Resumen para apurados
- Diego Simeone despidió con emoción a Antoine Griezmann en Barcelona, confirmando que el delantero dejará el Atlético de Madrid para jugar en la MLS al finalizar la temporada.
- El técnico repasó la evolución del francés, de extremo a jugador total y goleador histórico, destacando un vínculo basado en la máxima exigencia profesional y el afecto personal.
- La salida de Griezmann cierra una de las etapas más exitosas del club bajo el mando de Simeone. Su partida a EE. UU. obliga al equipo a una renovación profunda en su ofensiva.
Diego Simeone sorprendió con un discurso inusualmente emotivo al referirse a la salida de Antoine Griezmann, quien dejará el Atlético de Madrid para continuar su carrera en la MLS. En la conferencia de prensa previa al duelo de Champions en el Camp Nou, el entrenador dejó de lado el tono habitual y puso el foco en el vínculo humano que construyó con el delantero.
“Te considero un jugador y después un amigo”, expresó el “Cholo”, marcando el equilibrio que sostuvo durante años entre la cercanía personal y la exigencia profesional. En ese sentido, fue fiel a su estilo: “Te quiero mucho, pero sabés que soy tu entrenador, y que si no corrés vas para afuera”, recordó entre risas, dejando en claro que el compromiso fue siempre la base de la relación.
Simeone también repasó la evolución futbolística del francés. Recordó que llegó muy joven, ocupando un rol por la banda, y que con el tiempo se transformó en un jugador total, con influencia central en el juego. Destacó especialmente su mentalidad y su condición física, factores que lo llevaron a convertirse en uno de los máximos goleadores del equipo en varias temporadas.
A la hora de ubicarlo en su carrera, el técnico no dudó: lo consideró “uno de los mejores futbolistas” que dirigió. Sin embargo, evitó dar detalles sobre las conversaciones previas a su salida, al señalar que se trató de “charlas íntimas”.
Del otro lado, Griezmann devolvió el gesto. Reconoció que bajo la conducción de Simeone alcanzó un nivel que no imaginaba y aseguró que fue un orgullo haber sido dirigido por él. Así, entre elogios cruzados, empieza a cerrarse una de las etapas más importantes del Atlético de Madrid en los últimos años.