¡Bomba en la MLS! Antoine Griezmann es nuevo jugador de Orlando City

La logística de su arribo a la Florida está marcada por el calendario de la Copa del Mundo. Griezmann se incorporará a la disciplina del Orlando City en julio de 2026. Esto significa que su debut oficial en la MLS está previsto para el 22 de julio ante San Jose Earthquakes en California, lo que descarta cualquier posibilidad de enfrentarlo contra el Inter Miami de Messi en la actual fase regular. De esta manera, el "Principito" se prepara para darlo todo en sus últimos meses europeos antes de iniciar la aventura americana, donde espera transformar a "Los Leones" en los nuevos protagonistas de la MLS.