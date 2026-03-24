¡Bomba en la MLS! Antoine Griezmann es nuevo jugador de Orlando City
El delantero de 35 años selló su vínculo pero permanecerá en España hasta junio para disputar los cuartos de final de la Champions League y la final de la Copa del Rey. Su incorporación definitiva al fútbol estadounidense se concretará luego del Mundial.
El fútbol de los Estados Unidos acaba de dar un nuevo golpe sobre la mesa. Antoine Griezmann, a sus 35 años y todavía vigente en la elite, confirmó que el Orlando City será su próximo destino tras una vida en el Viejo Continente. La noticia se hizo oficial apenas horas después de que el francés sufriera la derrota en el derbi madrileño, un viaje relámpago que le sirvió para conocer el Exploria Stadium, realizar la sesión de fotos protocolar y expresar su entusiasmo por un proyecto que lo sedujo "desde la primera charla por su ambición y claridad de visión a futuro".
El delantero galo reconoció que se siente muy emocionado por convertir a Orlando en su nuevo hogar y sentir la energía de una liga que no para de crecer. Sin embargo, su compromiso con el Atlético de Madrid sigue intacto hasta el último minuto de la temporada. Griezmann acordó con la dirigencia rojiblanca terminar las nueve jornadas que restan de la Liga de España y, fundamentalmente, disputar dos frentes que lo obsesionan: los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona y la gran final de la Copa del Rey el 18 de junio frente a la Real Sociedad, el club que lo formó.
La logística de su arribo a la Florida está marcada por el calendario de la Copa del Mundo. Griezmann se incorporará a la disciplina del Orlando City en julio de 2026. Esto significa que su debut oficial en la MLS está previsto para el 22 de julio ante San Jose Earthquakes en California, lo que descarta cualquier posibilidad de enfrentarlo contra el Inter Miami de Messi en la actual fase regular. De esta manera, el "Principito" se prepara para darlo todo en sus últimos meses europeos antes de iniciar la aventura americana, donde espera transformar a "Los Leones" en los nuevos protagonistas de la MLS.