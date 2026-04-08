Conmoción en el fútbol: murió el DT de Rumania días después de quedar fuera del Mundial 2026

Su peso simbólico iba mucho más allá de este último ciclo. Fue capitán de Rumania en el Mundial de 1970, luego se convirtió en el primer técnico en clasificar al seleccionado a una Eurocopa en 1984 y, a lo largo de su carrera, acumuló más de 30 títulos. Su segundo regreso al seleccionado, en agosto de 2024, había alimentado la ilusión de devolver al equipo a una Copa del Mundo.