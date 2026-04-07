Boca mostró carácter y consiguió una gran victoria en Chile

El encuentro, disputado en el estadio Claro Arena, tuvo un desarrollo trabado, con exceso de juego brusco y pocas situaciones de peligro en los arcos durante la primera etapa. Sin embargo, en ese contexto cerrado, el conjunto “Xeneize” encontró la diferencia gracias a la jerarquía individual. A los 15 minutos, Leandro Paredes sacó un potente derechazo cruzado desde afuera del área que se clavó contra un palo y abrió el marcador con un verdadero golazo. El tanto desató el festejo de los cerca de 2.000 hinchas del conjunto de La Ribera que se hicieron presentes en el estadio.