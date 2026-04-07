Boca mostró carácter y consiguió una gran victoria en Chile

Arrancó con todo en su regreso al torneo de clubes más importante del continente. En su visita a Universidad Católica, Boca se impuso por 2 a 1 en Santiago de Chile y dejó una imagen sólida en su estreno en el Grupo D de la Copa Libertadores de América.
El encuentro, disputado en el estadio Claro Arena, tuvo un desarrollo trabado, con exceso de juego brusco y pocas situaciones de peligro en los arcos durante la primera etapa. Sin embargo, en ese contexto cerrado, el conjunto “Xeneize” encontró la diferencia gracias a la jerarquía individual. A los 15 minutos, Leandro Paredes sacó un potente derechazo cruzado desde afuera del área que se clavó contra un palo y abrió el marcador con un verdadero golazo. El tanto desató el festejo de los cerca de 2.000 hinchas del conjunto de La Ribera que se hicieron presentes en el estadio.
A partir de allí, el conjunto argentino manejó el trámite con inteligencia, controló la pelota y prácticamente no pasó sobresaltos en defensa. En el inicio del complemento estuvo cerca de ampliar la ventaja: a los dos minutos, una definición de Ayrton Costa fue salvada sobre la línea por Branco Ampuero.
El conjunto local reaccionó y tuvo su chance a los nueve minutos, cuando Fernando Zampedri ganó de cabeza, pero apareció una gran intervención de Leandro Brey para sostener el resultado. El equipo de Claudio Úbeda respondió y a los 16’ casi aumenta la ventaja en el marcador con un remate del juvenil Tomás Aranda que pasó muy cerca.
La tranquilidad llegó a los 19 minutos. Tras una buena jugada colectiva por la izquierda, Lautaro Blanco envió un centro rasante que encontró a Adam Bareiro, quien empujó la pelota en el segundo palo para el 2 a 0 y de esta manera llevar tranquilidad.
Cuando parecía todo controlado, un error de cálculo del arquero Brey le permitió a Juan Díaz descontar a los 37’ y sembrar incertidumbre en el cierre. Boca sufrió en los minutos finales, pero logró sostener la ventaja.
“Sabemos que todos los partidos de la Copa serán difíciles. Nos llevamos una gran victoria. Estamos haciendo las cosas muy bien”, dijo Bareiro luego de la gran victoria.Con personalidad, orden y momentos de buen fútbol, el equipo argentino comenzó con el pie derecho y se ilusiona con ser protagonista en el máximo certamen continental.