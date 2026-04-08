“Lo de La Madrid no es una tragedia aislada, es consecuencia de años de desinversión en infraestructura"

“Para que tengan una idea, desde la Dirección Provincial del Agua (organismo responsable) en 2023 se presupuestaron $20.000 millones y se ejecutaron apenas $3.300 millones, de los cuales cerca del 90% fue a sueldos y sólo el 10% a obras. En 2024, el presupuesto trepó a $61.000 millones, pero la ejecución fue de sólo $3.600 millones, nuevamente concentrada en salarios. Y en 2025, de los $16.800 millones se ejecutaron $13.300 millones, donde $10.000 millones fueron para el trabajo que debía hacerse en el dique El Cadillal (reparación de la presa 3) y el resto mayormente a sueldos”. La denuncia fue realizada por el legislador José Seleme (Avanza Tucumán), quien le facilitó a LA GACETA las planillas presupuestarias de la DPA de los últimos cinco años.